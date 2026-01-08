Archivo - Un soldado en Líbano tras la reapertura de una carretera bloqueada durante las protestas contra la crisis económica (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

Beirut dice que el plan está "en una etapa avanzada" y critica a Israel por sus violaciones del alto el fuego y su ocupación de territorios

Netanyahu habla de "comienzo alentador" pero insiste en su exigencia de que Hezbolá sea "totalmente desarmado"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha anunciado este jueves que ha logrado el objetivo de contar con el monopolio de las armas al sur del río Litani de forma "efectiva y tangible", en línea con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2024 con Israel y en medio de los esfuerzos de Beirut para el desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

Así, ha recalcado que "el plan para consolidar el control de las armas ha entrado en una etapa avanzada" con la "expansión de la presencia operativa del Ejército" al sur del Litani, "a excepción de las tierras y puntos que siguen bajo ocupación israelí", después de que las tropas de Israel no completaran su repliegue y quedaran posicionadas en cinco puntos en el sur del país.

"El Ejército afirma que el trabajo en este sector está ya en marcha hasta que se complete el desmantelamiento de los artefactos explosivos no activados y los túneles", antes de insistir a través de un comunicado en que el objetivo es "evitar de forma irreversible que los grupos armados reconstruyan sus capacidades".

En este sentido, ha subrayado que "la continuación de los ataques israelíes contra territorio libanés y la ocupación de varios de sus puntos (...), así como las continuas violaciones diarias del acuerdo de cese de hostilidades del 27 de noviembre de 2024, afecta de forma negativa a la finalización de las tareas requeridas, especialmente en los alrededores de estas zonas, y a la extensión de la autoridad del Estado libanés y su monopolio de las armas, sin excepción".

El Ejército libanés ha hecho hincapié además en la existencia de "retrasos" en "la entrega de las capacidades militares prometidas", algo que ha descrito como "un factor influyente en el ritmo de la ejecución de las tareas". "Esta combinación de factores requiere una atención urgente y seria, ya que son elementos esenciales para permitir al Ejército completar sus tareas en línea con el plan establecido", ha agregado.

Por otra parte, ha reiterado que mantendrá su coordinación con la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y el mecanismo de supervisión del alto el fuego, al tiempo que ha insistido en que trabajará para "garantizar el retorno de la seguridad y la estabilidad a la frontera sur y evitar permanentemente el uso del territorio como punto de lanzamiento de cualquier tipo de operación militar".

En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha resaltado en un comunicado que "el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano afirma claramente que Hezbolá debe ser totalmente desarmado". "Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano", ha apuntado.

"Los esfuerzos realizados con este fin por el Gobierno libanés y las Fuerzas Armadas libanesas son un comienzo alentador, pero están lejos de ser suficientes, como lo demuestran los esfuerzos de Hezbolá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con apoyo iraní", ha insistido el mandatario, que ha exigido en numerosas ocasiones el desarme total del grupo chií.

ISRAEL RECALCA QUE HEZBOLÁ "SIGUE REARMÁNDOSE"

En esta línea, el Ministerio de Exteriores israelíes ha incidido en que "aún existe una extensa infraestructura militar de Hezbolá al sur del río Litani" y ha agregado que "el objetivo de desarmar a Hezbolá en el sur de Líbano sigue lejos de alcanzarse".

"Israel reconoce la decisión del Gobierno libanés de abordar el desarme de Hezbolá y algunos de los esfuerzos acometidos por las Fuerzas Armadas libanesas en este contexto, pero estos esfuerzos son limitados. Hezbolá sigue rearmándose con apoyo de Irán", ha denunciado, antes de sostener que el grupo "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado".

El Ministerio de Exteriores israelí ha apuntado además a "casos de cooperación entre elementos de las Fuerzas Armadas libanesas y Hezbolá" y ha defendido que "los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Hezbolá no retrasan el objetivo de desarmar a la organización, si no que lo hacen avanzar".

"Israel espera que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas libanesas para desarmar a Hezbolá continúen al sur del Litani y en el resto de Líbano, en línea con el acuerdo de alto el fuego", ha zanjado, sin que las autoridades libanesas hayan respondido por ahora a estas críticas por parte del país vecino.

Hezbolá ha rechazado cualquier desarme sin el fin de la ocupación israelí de Líbano y ha reclamado al presidente libanés, Joseph Aoun, que se centre en trabajar para lograr que Israel cumple con el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 y se retira de todos los territorios del país en los que mantiene desplegados militares, incluida la reciente construcción de un muro más allá de la Línea Azul.