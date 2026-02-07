O.Próximo.- AMP2.- Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza

February 5, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: The Forensic Medicine and Criminal Evidence Department of the Ministry of Justice is reviewing Palestinian bodies at al-Shifa Hospital in Gaza City for necessary examinations and identificati - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Ataques israelíes en Gaza dejan al menos dos muertos y 25 heridos durante las últimas 24 horas en medio de una crisis de medicamentos

Este sábado por la tarde ha muerto un palestino tiroteado por efectivos israelíes en la ciudad de Gaza

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y 25 han resultado heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, y que se suman a un balance total que ha rebasado ya los 72.000 fallecidos.

El Ministerio de Salud destaca igualmente que 576 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 han resultado heridos durante este tiempo.

Desde el comienzo de la guerra de Gaza, los ataques de Israel han dejado 72.027 muertos y 171.651 heridos, según el balance ministerial, que no incluye las víctimas de ataques israelíes de la jornada del sábado. Así, fuentes médicas citadas por medios palestinos han informado del fallecimiento de Faraj al Hajj Salem en la entrada del barrio de Shuyaiya, en el este de la ciudad de Gaza, tras ser tiroteado por efectivos israelíes.

También ha muerto Aya Rabhi Hammad Abu Hudaid, quien resultó herida hace unos días en un bombardeo israelí sobre la zona de Asdaa, al noroeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Además, las fuerzas israelíes han bombardeado con artillería varios puntos situados a ambos lados de la Línea Amarilla, la demarcación para el repliegue del Ejército israelí en virtud del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Mientras, Israel continúa con las demoliciones de estructuras en suelo gazatí.

Por otra parte, ha habido "intensos bombardeos" sobre la región oriental de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, así como ataques desde buques de guerra situados en aguas del Mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas de Israel han indicado por otra parte que uno de los fallecidos el pasado jueves tras cruzar la Línea Amarilla era un miembro de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra suelo israelí.

En concreto sería Muhammad Salahudin Jaled Abu Rakba, quien "se infiltró en el territorio del Estado de Israel durante la masacre asesina del 7 de octubre". El palestino se acerco a efectivos israelíes "de forma que suponía una amenaza inmediata", por lo que los militares "eliminaron al terrorista para acabar con la amenaza".

Por otra parte, en Cisjordania, fuerzas israelíes han detenido a varios jóvenes que fueron interrogados y posteriormente liberados y se han incautado de varios vehículos durante una incursión militar en la localidad de Al Lubban Al Sharqiya, al sur de Nablús, informa la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Además, se han producido varios actos hostiles de colonos israelíes, que han expulsado a un pastor palestino de sus tierras en el norte del valle del Jordán.

FALTA DE MEDICAMENTOS

El Ministerio de Salud gazatí, además, ha alertado este sábado de que las existencias de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos en los hospitales de la Franja de Gaza están agotadas.

"Los hospitales que siguen en funcionamiento en la Franja de Gaza, que luchan por seguir prestando servicios, se han convertido en meras estaciones de espera forzadas para miles de pacientes y heridos que enfrentan un destino desconocido", ha avisado.

"El 46% del listado de medicamentos esenciales tiene stock cero, el 66% de los insumos médicos tiene stock cero y el 84% de los materiales de laboratorio y bancos de sangre tiene stock cero", avisan las autoridades sanitarias.

Los servicios de cáncer, hematología, cirugía, operaciones, cuidados intensivos y atención primaria se encuentran entre los más afectados por la crisis y "las limitadas cantidades de medicamentos que llegan a los hospitales del sector son insuficientes para atender las necesidades reales que comporta la prestación de servicios de salud".