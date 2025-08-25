O.Próximo.- AMP2.- Al menos 20 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Decenas de personas han resultado heridas, según el Ministerio, que ha incluido entre las víctimas a trabajadores médicos y periodistas. En concreto, habrían fallecido al menos cuatro periodistas vinculados a medios internacionales como las agencias Reuters y AP o la cadena Al Yazira.

El Gobierno gazatí ha instado a la comunidad internacional a contribuir a que haya medidas "inmediatas y urgentes" para garantizar la atención sanitaria en la Franja de Gaza y la asistencia humanitaria. En este sentido, ha advertido de que el "silencio" y "la falta de medidas reales" para detener los abusos israelíes equivale a una "colaboración".

Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.