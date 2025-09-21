MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas, incluidos tres menores de edad, han muerto este domingo en ataques israelí en Bint Yebeil, en el sur de Líbano. Informaciones aún por confirman apuntan a que varios de los fallecidos pertenecían a una misma familia y tenían nacionalidad estadounidense.

El alcalde del municipio, Mohamed Bazzi, ha explicado que se han contabilizado dos proyectiles, uno que ha impactado sobre una motocicleta y un segundo sobre un coche, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

En el ataque han fallecido el conductor de la motocicleta, así como cuatro ocupantes del coche, todos miembros de una misma familia, según Bazzi, que ha calificado lo ocurrido como una "masacre de civiles". Bazzi ha señalado que los cuerpos de las víctimas han quedado totalmente destrozados.

Hasta ahora han trascendido los nombres de dos de los fallecidos, el del hombre, Chadi Sobhi, y el de Mohammad Mrué. También se ha difundido que la familia tenía ciudadanía estadounidense, aunque eran originarios del propio Bint Yebeil y vivían en Hoch, cerca de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. El hombre era además pariente del motociclista, quien residía también en Hoch.

Las Fuerzas Armadas israelíes han anunciado que están investigando lo ocurrido en Bint Yebeil, pero han confirmado un ataque en el que ha muerto un miembro del partido-milicia chií Hezbolá "que operaba en una zona de población civil incumpliendo los acuerdos entre Israel y Líbano". "Varias personas no implicadas han muerto", ha apuntado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel lamenta cualquier daño a personas no implicadas y trabaja todo lo posible para evitar estos daños", ha subrayado el Ejército israelí.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha condenado este ataque desde Nueva York, donde se encuentra para participar en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. "Mientras estamos en Nueva York para tratar cuestiones de paz y derechos humanos, Israel continúa violando las resoluciones internacionales, en particular el acuerdo de alto el fuego, al perpetrar una nueva masacre en Bint Yebeil que se ha cobrado la vida de cinco personas, entre ellas tres niños", ha afirmado Aoun en un comunicado difundido por el Palacio de Baabda, residencia oficial del jefe del Estado libanés y recogido por el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Así, Aoun ha apelado a los líderes de la comunidad internacional para que "hagan todo lo posible por poner fin a las violaciones de las resoluciones internacionales" y en particular a los países garantes de la Declaración del 27 de noviembre de 2024 --Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania-- para que "presionen a Israel" para "que se retire de todos los territorios libaneses y respete dicha declaración". "No puede haber paz construida sobre la sangre de nuestros hijos", ha remachado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue. Israel ha informado de la muerte de más de 300 supuestos miembros de Hezbolá desde que entró en vigor el acuerdo.