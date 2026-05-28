Al menos diez muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamás en el norte de Gaza

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han perdido la vida, entre ellas cinco menores de edad, por cuenta de un bombardeo efectuado este miércoles por el Ejército de Israel supuestamente dirigido a miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, donde también han resultado heridas más de 20 personas.

Así lo han confirmado fuentes médicas, recogidas por el diario palestino 'Filastín' --próximo a Hamás--, con relación al referido ataque israelí contra un bloque de viviendas sito en la calle Omar Al Mujtar, en el centro de la ciudad.

Por su parte, un portavoz de las FDI ha anunciado en un breve comunicado difundido en redes sociales el "reciente" bombardeo, asegurando que su objetivo son dos miembros "clave" de Hamás que se encontrarían en el norte del enclave.

Este mismo miércoles, Hamás ha confirmado la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un ataque perpetrado en la víspera contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra la Franja.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.