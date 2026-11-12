Al menos seis muertos y 20 heridos en un bombardeo israelí contra un centro médico en el sur de Gaza

Archivo - June 15, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Generators and buildings belonging to Nasser Medical Complex in Khan Younis, southern Gaza Strip, are seen on June 15, 2026. The hospital is reducing its services, decreasing its elec - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

El Ejército israelí confirma el ataque contra el hospital Naser de Gaza alegando que los objetivos eran miembros de Hamás

El grupo tilda de "falsas" las acusaciones y habla de "un intento descarado de encubrir un nuevo crimen de guerra" por parte de Israel

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y otras 20 han resultado heridas a primera hora de este jueves como consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el Complejo Médico Naser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, un ataque que tiene lugar además pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Sanidad palestino, el ataque aéreo ha impactado directamente contra el departamento de cirugía situado en la segunda planta del edificio Yasín del complejo hospitalario, causando la muerte de seis ciudadanos y dejando heridos a varios pacientes, personal sanitario y acompañantes que se encontraban en las instalaciones.

Entre los fallecidos se encuentran un menor de 13 años y un médico de 52 años, según el listado divulgado por el personal sanitario del centro hospitalario tras el ataque.

La cartera gazatí ha condenado el ataque calificándolo de "crimen" y "flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales" que garantizan la protección de las instalaciones sanitarias.

El organismo ha advertido de que los bombardeos continuados contra hospitales "agravan el sufrimiento de enfermos y heridos y amenazan lo que queda de la capacidad del sector sanitario" ante las condiciones "catastróficas" del enclave, por lo que ha instado a la comunidad internacional y a Naciones Unidas a intervenir con urgencia para exigir responsabilidades.

Tras ello, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado "una espantosa masacre" que enmarca en "su continua guerra de exterminio" y su "guerra fascista contra el sistema sanitario" en el enclave palestino.

Así, ha acusado al Ejército israelí de "atacar deliberadamente el departamento de cirugía" y ha recalcado que este bombardeo supone "una violación flagrante de todas las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones sanitarias y tipifican como delito los ataques contra ellas".

"Este ataque contra el Complejo Médico Naser forma parte de una serie continua de agresiones sistemáticas", ha señalado, al tiempo que ha agregado que desde el inicio de la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado cerca de 800 ataques contra el sistema sanitario gazatí.

"Esta política criminal ha provocado la muerte de 1.725 miembros del personal sanitario, asesinados a sangre fría por las fuerzas de ocupación", ha lamentado en un comunicado en redes sociales, en el que ha responsabilizado "plena y directamente" a Israel y Estados Unidos "los continuos ataques contra hospitales y de la muerte de pacientes y personal sanitario".

De esta forma, ha cuestionado además "el papel real" de la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza, creados al hilo del acuerdo de octubre de 2025, antes de criticar la "ausencia total de medidas eficaces para proteger a la población civil" frente a los ataques de Israel. "No hemos visto ningún impacto real que detenga el derramamiento de sangre", ha sostenido.

La oficina de prensa de las autoridades de la Franja ha reseñado además que este ataque "es un intento desesperado y flagrante de desmantelar lo que queda del sistema sanitario y agravar el sufrimiento de los heridos y enfermos en estas condiciones catastróficas sin precedentes", antes de recordar que Israel también ha detenido "a cientos de médicos y trabajadores sanitarios" en Gaza.

En esta línea, ha reclamado a la comunidad internacional "ir más allá de la mera condena y pasar a la acción" a través de una "intervención urgente para garantizar la protección internacional de los hospitales" y "lograr la liberación del personal médico detenido", así como para la apertura de "investigaciones internacionales rigurosas" sobre las acciones de Israel.

EL EJÉRCITO DE ISRAEL ALEGA QUE HABÍA ALTOS CARGOS DE HAMÁS

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet) han confirmado la ejecución del bombardeo contra el complejo médico, asegurando que la operación tenía como objetivo a "un alto mando terrorista y otros milicianos" de Hamás que se ocultaban en el recinto.

A través de un comunicado conjunto, el Ejército y el Shin Bet han sostenido que los integrantes de Hamás "promovían complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las tropas israelíes" desde el interior del centro hospitalario, al que acusan de haber convertido en un "cuartel general para actividades militares".

Según la versión de las autoridades israelíes, esta actuación supone "una flagrante violación del Derecho Internacional y una cínica explotación de infraestructuras civiles", detallando que el grupo palestino utilizaba el recinto para almacenar armamento, operar salas de mando y control, establecer puestos de observación y llevar a cabo interrogatorios y torturas por parte de su aparato de seguridad interna.

Asimismo, las FDI han subrayado que "antes y durante el ataque se adoptaron medidas para reducir la posibilidad de causar daños a civiles, incluido el uso de armas de precisión y vigilancia aérea".

En respuesta, Hamás ha rechazado las afirmaciones "falsas" de Israel para justificar el bombardeo, que describe como "un intento descarado de encubrir un nuevo crimen de guerra cometido contra una instalación médica civil, protegida por el Derecho Internacional", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Las alegaciones de la ocupación, según las cuales la resistencia habría utilizado el entorno del Complejo Médico Naser como centro de mando para dirigir operaciones contra sus fuerzas, constituyen un intento flagrante de justificar el ataque a una instalación médica civil cuya función y misión son de sobra conocidas", ha esgrimido el grupo islamista palestino.

"La naturaleza del lugar atacado, así como las pérdidas sufridas por pacientes, médicos y personal sanitario, ponen de manifiesto la falsedad y el absurdo de esta narrativa", ha destacado, al tiempo que ha recordado que Israel "ya difundió anteriormente argumentos similares para justificar sus ataques" contra este hospital, incluido uno en agosto de 2025 en el que murieron cinco periodistas.

Por ello, ha reiterado que este bombardeo supone "un nuevo crimen que se suma a la serie de masacres y a la guerra de exterminio que se sigue perpetrando contra el pueblo palestino", motivo por el que ha pedido a la comunidad internacional "medidas eficaces para detener estos crímenes" y actuar para evitar que los mismos "queden impunes".

Hamás ha hecho hincapié en este sentido en que esta "impunidad" ha permitido a Israel "contar con una cobertura para continuar con la guerra de exterminio y las constantes violaciones contra el pueblo palestino". De esta forma, ha solicitado además que se permita la entrada de prensa internacional al enclave para documentar la situación y evitar que el Gobierno israelí "oculte la verdad".