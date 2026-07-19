Miles de israelíes superan cuatro controles militares en su marcha para recolonizar la Franja de Gaza

Archivo - 30 July 2025, Israel, ---: Israeli right-wing settlers march to the border with Gaza. Photo: Ilia Yefimovich/dpa - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de activistas por la colonización --15.000 según los convocantes-- acompañados por ministros del gobernante partido Likud han superado hasta cuatro controles militares en su marcha hacia el territorio de la Franja de Gaza, al que pretenden acceder para retomar la colonización del enclave palestino, sin presencia israelí civil desde 2005.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha marchado junto a los activistas y ha llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Danos la luz verde para el establecimiento de tres asentamientos en el sector norte", ha apelado.

El ministro de Economía israelí, Nir Barkat, acompañaba a los activistas israelíes cuando han superado el primer control de las Fuerzas Armadas israelíes para penetrar en la zona militar restringida que rodea la Franja con la intención de llegar al antiguo asentamiento de Gush Katif.

La llamada Marcha de los Mil organizada por el grupo de colonización Nachala ha superado hasta cuatro controles sin apenas resistencia de los militares desplegados pese a que la zona ha sido declarada como restringida hasta la mañana del lunes precisamente en respuesta a la marcha. "Hasta que toda Gaza sea judía", ha apelado Nachala.

El primer control fue superado en la playa de Zikim y desde allí los asistentes se han dividido en varias columnas para superar las dunas y evitar así a policías y vehículos militares. Algunos de los activistas han llegado hasta la valla fronteriza de Gaza, aunque por el momento no se sabe si han conseguido penetrar en territorio palestino.

"¡Más de diez mil personas en la Marcha de los Mil hacia el área de Gaza!", ha destacado Nachala en redes sociales. El grupo ha asegurado que 28 ministros y diputados de la Knesset o Parlamento israelí miembros de la coalición de gobierno se han unido a la marcha "para establecer de inmediato Netzarim, Dogit y Valle de Sinaí".

Fuentes militares han confirmado a 'The Times of Israel' que no se ha emitido permiso alguno a estos activistas para entrar en la zona militar restringida, aún territorio de Israel, aunque cerca de la frontera de la Franja de Gaza.

"Nos asentamos en todas las regiones de la tierra que se entregó a nuestros ancestros para demostrar a nuestros enemigos que no merece la pena enredar con nosotros, para mostrar una fotografía relevante de victoria", ha afirmado por su parte el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, también del Likud. Karhi ha pedido "enraizarnos en todas las tierras que dieron a nuestros ancestros, incluida la región de Gaza".

Las Fuerzas Armadas israelíes están desplegadas en aproximadamente el 70% del territorio de la Franja de Gaza en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos para el enclave palestino y que incluye un teórico alto el fuego a la ofensiva israelí lanzada el 7 de octubre de 2023 y que se ha saldado con más de 73.200 muertes, 1.144 de ellas desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el 11 de octubre de 2025.