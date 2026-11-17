November 5, 2026, Nablus, West Bank, Palestine: Israeli soldiers are present in the vicinity of a complex comprising eight homes near the city of Jericho in the West Bank. Israeli settlers, accompanied by their families and protected by occupation forces, - Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Europa Press

El Ejército de Israel afirma que "terroristas" hirieron a varios israelíes y que estos dispararon para "eliminar la amenaza"

Al menos dos palestinos sospechosos de embestir un vehículo con israelíes en su interior

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una mujer palestina ha muerto y otros diez palestinos han resultado heridos por disparos efectuados por colonos israelíes en la localidad cisjordana de Duyuk al Tahta, situada en los alrededores de Jericó, un incidente en el que tres israelíes han resultado heridos de levedad en los enfrentamientos en la zona.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que los colonos han matado a tiros a una mujer de 60 años identificada como Fada Muhamad Feidat, cerca de dos semanas después de que hacerse por la fuerza con varias viviendas en la localidad tras entrar en ella con armas.

Entre los heridos figura Suleiman abú Srur, periodista de WAFA, quien habría sufrido varias fracturas tras ser agredido por militares cuando cubría los incidentes, según ha señalado este medio palestino, que ha agregado que el reportero estuvo detenido durante seis horas, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre este hecho.

El Sindicato de Periodistas Palestinos ha condenado "enérgicamente" la "agresión" sufrida por Abú Srur, que achaca igualmente a militares israelíes. "Esta flagrante agresión constituye una grave violación de la libertad de prensa y un ataque directo contra periodistas que se encuentran desempeñando sus funciones profesionales", ha apuntado.

En este sentido, ha esgrimido que "esta agresión forma parte de una política sistemática destinada a intimidar a los periodistas palestinos, obstaculizar su labor e impedirles informar sobre la verdad y documentar las violaciones cometidas por Israel", según un comunicado publicado por el organismo a través de redes sociales.

Por su parte, el Ejército de Israel ha hablado de "ataque" en los alrededores de Jericó y ha acusado a "terroristas" de chocar con su coche contra un vehículo en el que viajaban varios israelíes. "Inmediatamente después del impacto, los terroristas salieron de su vehículo con armas y atacaron e hirieron a los ocupantes del vehículo israelí", ha apuntado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han argumentado además que también "se lanzaron piedras contra los israelíes, que respondieron abriendo fuego para eliminar la amenaza". "Hay víctimas israelíes y palestinas a causa del incidente", ha dicho, al tiempo que ha señalado que desplegó militares en la zona para "perseguir a los sospechosos".

Una investigación militar israelí recogida por el 'Times of Israel' ha concluido que la mujer fue "alcanzada por los disparos de un civil israelí que apuntaba hacia el lugar desde donde se lanzaban las piedras".

Según el Ejército, se produjo un "violento enfrentamiento" ahora están investigando "la posibilidad de que los terroristas hubieran planeado una emboscada", hechos por los que han sido detenidos dos palestinos.

Residentes de la localidad cisjordana citados por este diario israelí han relatado que el incidente estalló cuando un grupo de colonos entró en la ciudad y que los enfrentamientos tuvieron lugar después de que abrieran fuego y mataran a Feida, en medio del aumento de las incursiones militares y los ataques por parte de colonos en Cisjordania.