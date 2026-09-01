Archivo - August 1, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: (Editor's note: Image contains graphic content) The body of a person killed in an airstrike arrived at Al-Shifa Hospital as the dead and injured from an alleged Israeli strike in the - Europa Press/Contacto/Salah Hashem - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos, entre ellos dos niños, han muerto este martes a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos cuatro personas han muerto en los bombardeos contra la zona de Al Katiba, al oeste de la ciudad de Gaza, mientras que fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que entre las víctimas mortales hay dos menores.

La oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, ha indicado que "una unidad de las fuerzas especiales israelíes intentó lanzar una operación de seguridad dentro de la ciudad de Gaza", antes de agregar que "fueron detectados durante la operación".

"Esto llevó al Ejército israelí a intervenir con más de diez aviones, lanzando bombardeos intensos contra la zona", ha manifestado, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado ataques contra "múltiples objetivos" para "eliminar amenazas a las fuerzas de seguridad".

Posteriormente, el Ejército israelí ha resaltado que durante las últimas horas ha lanzado un ataque contra "un comandante de la organización terrorista Hamás" en el área de Yabalia, en el norte de Gaza, sin pronunciarse sobre su identidad.

"Recientemente, el terrorista intensificó sus ataques contra tropas de las FDI y civiles israelíes, y operó para rehabilitar las capacidades de la organización terrorista, violando sistemáticamente el alto el fuego", ha reseñado en un comunicado publicado en redes sociales.

Por otra parte, un niño identificado como Israa al Hisi ha fallecido por disparos israelíes cerca de Deir al Balá (centro), tal y como ha informado la agencia WAFA, un suceso sobre el que el Ejército de Israel no se ha pronunciado por el momento.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo martes a 1.326 los palestinos muertos y a 4.398 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, incluidos seis muertos --incluido uno a causa de las heridas sufridas en bombardeos israelíes previos-- y trece heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha destacado que los equipos de rescate han recuperado desde entonces 815 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.

Por otra parte, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.462 muertos y 174.509 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.