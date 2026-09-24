O.Próximo.- AMP2.- Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

September 23, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians carry out their daily activities in northern Gaza City on September 23, 2026, amid difficult humanitarian conditions caused by continued displacement. Residents manag - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra diversos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', una mujer ha muerto tiroteada por las tropas israelíes cerca de Rafá, en el sur de la Franja, mientras que un hombre identificado como Jabr Kamal Muqbel, ha muerto en un bombardeo perpetrado contra un vehículo en Deir al Balá, en el centro.

El cuerpo de este hombre de 34 años ha quedado completamente calcinado, después de que el Ejército israelí haya perpetrado un segundo ataque en cuestión de horas, esta vez, contra el vehículo que lo transportaba en un cortejo fúnebre hacia la zona de Sheij Ajlin, al suroeste de la ciudad de Gaza.

Otro hombre ha muerto tras ser tiroteado por las fuerzas israelíes en la localidad de Al Zahra (centro), mientras que una tercera persona ha fallecido por un bombardeo contra un vehículo cerca de un hospital en Al Zauaida, también en el centro del enclave, según han indicado fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado por ahora sobre estos ataques, ha anunciado durante la jornada el asesinato de un "comandante" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) implicado en el cautiverio de siete israelíes que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha especificado que el hombre, identificado como Mahmud Abdelfatá Auad, murió en un bombardeo ejecutado el fin de semana contra la ciudad de Gaza. "Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen desplegadas en el área, en línea con el acuerdo, y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente", ha agregado.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante el último día se han confirmado cinco muertos y 35 heridos, lo que eleva los totales desde la entrada en vigor del alto el fuego a 1.408 "mártires" y 4.916 heridos. Además, 834 cuerpos han sido recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.928 muertos y 175.030 heridos en el enclave palestino.