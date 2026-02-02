O.Próximo.- AMP2.- Mueren cuatro personas, entre ellas un niño de tres años, en nuevos ataques de Israel contra Gaza

Archivo - 07 September 2025, Palestinian Territories, Khan Yunis: A large number of wounded and dead Palestinians transported to Nasser Hospital in Khan Yunis after being subjected to shooting and artillery shelling by the Israeli army during an army incu - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

2 Feb.

Al menos cuatro palestinos, entre ellos un niño de tres años, han muerto este lunes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han detallado que el niño fallecido es Iyad Ahmed Naim al Rabaia, alcanzado por un ataque de la Armada israelí contra varias tiendas de campaña usadas por desplazados cerca de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Asimismo, una segunda víctima, no identificada por el momento, ha muerto tras un ataque ejecutado por un dron militar israelí contra una escuela en el campamento de refugiados de Yabalia, situado en el norte de Gaza.

Posteriormente, al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en un bombardeo contra los alrededores de una tienda de campaña en la que se celebraba un acto por el luto de un fallecido en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), según el diario palestino 'Filastin'.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado que cuatro "terroristas" han muerto en un ataque cerca de la 'línea amarilla', a la que se replegaron sus fuerzas en el marco del citado acuerdo, al considerar que suponían "una amenaza inmediata". "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a los terroristas para acabar con la amenaza", ha dicho.

El Ejército de Israel lanzó el sábado su mayor oleada de ataques contra Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, dejando más de 30 palestinos muertos, en lo que describió como una respuesta a una "violación" del acuerdo por parte de Hamás.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 526 los muertos y a 1.447 los heridos por los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, al tiempo que cifraron en 71.800 los muertos y en 171.555 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.