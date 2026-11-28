Archivo - December 11, 2018 - Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory - Palestinian boxer, Ahmed Abu Marahil, 20, who was shot by Israeli forces in his leg on June 2018, during a demonstration near a fence between Israel-Gaza border, stands with crut - Mahmoud Ajjour / Zuma Press / Europa Press

La ONG, "indignada" por el ataque con el que ya suman 17 profesionales muertos en ataques israelíes en Gaza

El Ejército israelí niega haber atacado el hospital e incide en acabar con la "infiltración de Hamás en ONGs"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un centro médico gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin' y la agencia palestina de noticias Sanad, se trata de dos hombres identificados como Ahmed Abú Hasira y Muath Subh, que se desempeñaban como guardias de seguridad para la sección belga de MSF en Gaza.

El bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha tenido lugar sobre esta clínica situada cerca del Hospital Al Shifa, uno de los más importantes del enclave palestino, y ha dejado asimismo varios heridos.

Médicos Sin Fronteras ha confirmado la muerte de sus empleados que trabajaban como "vigilantes" en una de sus clínicas en Gaza, un extremo por el que desde la ONG se sienten "devastados e indignados".

"Se trata de un ataque directo contra MSF", ha asegurado la organización que argumenta que sus "instalaciones estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí, que estaba al tanto de ella".

En sus redes sociales, ha trasladado su "solidaridad" con los familiares de las víctimas y exigido "que se rindan cuentas" por el suceso, elevando ya a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en la Franja de Gaza.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado los ataques contra los trabajadores palestinos, aunque ha negado haber bombardeado el hospital o causado daños en las infraestructuras médicas de la zona, pero sí ha vuelto a incidir en que la operación se introduce en el marco de actuación contra la "infiltración de la organización terrorista Hamás en organizaciones internacionales".

"Los terroristas fueron neutralizados desde el aire con el objetivo de eliminar la amenaza que representaban. Antes del ataque se tomaron medidas de precaución para reducir al mínimo los daños previsibles a la población civil como consecuencia del mismo, incluido el uso de armamento de precisión y observaciones aéreas", han asegurado a través de un comunicado en sus redes sociales.

Con estas dos víctimas, ya son seis los muertos este viernes en el enclave palestino a manos del Ejército israelí, que también ha atacado Yabalia (norte) y Rafá (sur).