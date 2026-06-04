May 14, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Jamal al-Nadi tends to sheep and goats among the rubble of a destroyed home after his farm was damaged in Israeli strikes, in the al-Zeitoun neighborhood east of Gaza City, on May 21, - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto, entre ellas cuatro niños, y más de 20 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en bombardeos del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Hasta cuatro bombardeos israelíes habrían alcanzado edificios residenciales de zonas del sur y el oeste de la ciudad de Gaza, según ha informado el diario 'Filastin', que ha confirmado el balance de víctimas citando fuentes médicas del Hospital Al Shifa, situado en la localidad.

Tras ello, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado que "la ocupación terrorista sionista continúa con su brutal agresión contra la Franja de Gaza" y ha acusado a las fuerzas israelíes de "seguir atacando a civiles indefensos", en el marco de la "guerra genocida contra el pueblo palestino, a pesar del acuerdo de alto el fuego".

"La inacción de la comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas y los países que garantizan el acuerdo de alto el fuego, y su falta de medidas disuasorias contra la ocupación, alientan al Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu a continuar con estos ataques sistemáticos, que tienen como objetivo reanudar la guerra de exterminio y aplicar sus planes de desplazamiento forzoso", ha argumentado.

Por ello, el grupo islamista palestino ha reclamado a los países garantes que "asuman sus responsabilidades políticas y legales" para "detener los crímenes sistemáticos" por parte de las autoridades de Israel, tal y como ha recogido 'Filastin'.

"Pedimos también a los pueblos libres del mundo que intensifiquen sus movilizaciones y actividades en apoyo al pueblo palestino, lleven a los criminales de guerra sionistas ante tribunales internacionales y hagan que rindan cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania", ha apostillado.

Estos ataques, a los que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han referido, llegan tras un mes de mayo descrito como el más mortal del año por las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, a pesar del citado alto el fuego y en medio de denuncias del grupo palestino sobre reiterados incumplimientos del pacto por parte del Gobierno israelí.

Las autoridades de Gaza, han elevado este mismo jueves a 947 los muertos y a 2.935 los heridos a causa de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.956 fallecidos y 173.043 heridos en el enclave.