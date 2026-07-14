Mueren ocho palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

12 July 2026, Palestinian Territories, Gaza City: Smoke rises after Israeli warplanes struck a maintenance workshop on Al-Sinaa Street in Gaza City following an evacuation warning. Several Palestinians were reported injured in the attack. Photo: Mohammed - Mohammed M Skaik/JNA via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas han informado a la agencia de noticias WAFA que al menos seis palestinos, incluida una mujer, han muerto y varios más han resultado heridos tras un bombardeo registrado en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino.

No obstante, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el balance por este ataque --que habría afectado a una comisaría en el campamento de Yabalia-- sería de ocho personas en vez de seis.

Previamente, fuentes médicas citadas por WAFA han indicado que un niño ha muerto tras un ataque en la zona de Al Mauasi, cerca de Jan Yunis (sur), mientras que otro hombre ha muerto en otro ataque en esta última ciudad, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado al respecto.

El Ejército de Israel ha anunciado este mismo martes la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamás en nuevos bombardeos ejecutados el lunes contra la Franja de Gaza.

Así, ha afirmado que en un ataque perpetrado contra la ciudad de Gaza (norte) murió un "terrorista" identificado como Naim Hamdi Shamalek, a quien acusa de ser "comandante de escuadrón en una formación naval de Hamás".

"Durante toda la guerra y en tiempos más recientes, trabajó para intentar restaurar y fortalecer el poderío naval de Hamás y para promover complots terroristas en el ámbito marítimo", ha señalado el Ejército israelí a través de un comunicado.

Además, ha señalado que otros tres "terroristas" de Hamás fueron "eliminados" en otro ataque en el norte del enclave. "Los terroristas suponían una amenaza inminente a nuestras fuerzas, que operan en la zona. Fueron eliminados en bombardeos precisos", ha apuntado, sin más detalles al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo martes que 1.110 personas han muerto y 3.599 han resultado heridas por ataques israelíes desde el alto el fuego, incluidos dos fallecidos y 21 heridos en el último día, antes de agregar que en este periodo se han recuperado además 800 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas de Israel.

Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.233 muertos y 173.707 heridos, si bien ha destacado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.