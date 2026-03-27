Mueren tres palestinos en un ataque de colonos y una operación del Ejército de Israel en Cisjordania

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto a causa de un ataque por parte de colonos y una nueva operación de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del repunte durante los últimos meses de este tipo de incidentes, que dejan decenas de muertos en medio de denuncias de Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales.

En un primer incidente, un palestino identificado como Mohamad Faraj al Malhi, ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque por parte de colonos contra la localidad de Harmala, situada al sureste de Belén, un suceso que se ha saldado con otros tres heridos, todos ellos familiares del fallecido, tal y como ha indicado la gobernación palestina de Jerusalén.

El Ejército israelí ha confirmado el incidente y ha afirmado que los militares fueron enviados a la zona tras unas informaciones sobre "enfrentamientos" en el lugar, donde "se había levantado un asentamiento ilegal durante la noche en terrenos privados palestinos, el cual ha sido desalojado de inmediato y posteriormente reinstaurado ilegalmente".

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, como este último, que son los únicos que considera contrarios a la ley.

Así, el Ejército de Israel ha resaltado que durante los enfrentamientos "un ciudadano israelí ha disparado contra las personas que se congregaban en la zona". "Como resultado del tiroteo, un residente de Jerusalén Este ha fallecido y tres han resultado heridos", ha dicho en su comunicado, sin pronunciarse sobre si el responsable de los disparos ha sido detenido.

"A su llegada, las fuerzas de seguridad han dispersado a los manifestantes, han evacuado a los heridos y les han brindado atención médica", han manifestado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han apuntado a una investigación policial "para esclarecer las circunstancias del incidente".

Por otra parte, al menos dos palestinos han muerto tras ser tiroteados por las tropas israelíes en el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén, según ha resaltado el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina a través de un comunicado en redes sociales, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el suceso.

La cartera ha identificado a los muertos como Mustafá Asaad Hamad, de 22 años, y Sufian Ahmed Salé abú Leil, de 46. Abú Leil resultó herido de gravedad tras ser tiroteado, si bien ha fallecido horas después.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.