Mueren tres palestinos, incluido un trabajador de Protección Civil, por ataques de Israel contra Gaza

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un miembro de los equipos de Protección Civil de la Franja de Gaza, han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques del Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el trabajador de Protección Civil, identificado como Mohamed Tamus, ha sido alcanzado cuando se dirigía a evacuar a un grupo de heridos en los alrededores del Hospital Kamal Aduan.

La Protección Civil de Gaza ha lamentado "el martirio" de Tamus y ha recalcado que el palestino "se presentó voluntario para trabajar con equipos de Protección Civil para entregar ayuda humanitaria al pueblo desde el inicio de la guerra de extreminio, negándose a abandonar su puesto hasta que ha caído mártir".

Asimismo, un segundo palestino ha muerto a causa de un bombardeo contra Qizan Rashuán, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur), mientras que una tercera víctima mortal ha sido trasladada a un hospital del enclave, sin que por ahora haya detalles sobre el lugar del ataque.

El Ejército de Israel ha señalado horas más tarde que ha abatido a dos "terroristas" de Hamás, asegurando que ambos salían del Hospital Kamal Aduan y que uno de ellos "colocó artefactos explosivos improvisados traídos del interior" del centro sanitario en la línea amarilla "con el objetivo" de atacar a sus fuerzas.

"Hamás sigue utilizando de forma cínica los hospitales y las infraestructuras médicas de la Franja de Gaza con fines terroristas, contraviniendo el Derecho Internacional, al convertir espacios destinados a la atención de la población civil en espacios que sirven para promover actividades terroristas y restablecer las capacidades militares de la organización. Esta actividad pone en peligro a la población civil", ha denunciado en sus redes sociales.

Mientras, el grupo palestino ha rechazado tajantemente estas acusaciones, incidiendo en que las declaraciones sobre los hombres armados abandonando el Hospital Kamal Aduan son "falsas y carentes de fundamento".

"Son una continuación de la propaganda difundida anteriormente por la ocupación sobre la existencia de cuarteles generales del Movimiento dentro de hospitales que ya había ocupado", ha señalado en una nota difundida por 'Filastin' en la que recuerda que hay organizaciones internacionales trabajando dentro de "esos" centros hospitalarios.

Hamás ha enmarcado también las acusaciones de Israel en su "campaña sionista sistemática y continua de incitación y desinformación, que se utiliza para justificar los ataques contra hospitales e instalaciones civiles y que sirve de pretexto para continuar con la agresión".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el martes a 1.460 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.200 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.