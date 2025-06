O.Próximo.- AMP2.- Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega sancionan a dos ministros israelíes

El ministro de Exteriores de Israel tilda de "inaceptable" la medida y afirma que habrá respuesta

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega han anunciado este martes la imposición de sanciones y restricciones al viaje contra dos ministros extremistas del Gobierno de Israel, el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y el titular de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, una medida con la que buscan aumentar la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a medida que avanza la ofensiva en Gaza.

Así, los dos altos cargos del Ejecutivo de Israel verán todos sus activos congelados en el territorio de estos cinco países, a los que no podrán acceder de momento, según han explicado en un comunicado conjunto. "La violencia de los colonos está incitada por la retórica extremista, que insta a expulsar a los palestinos de sus viviendas y que incita a la violencia a la comisión de abusos de los Derechos Humanos y rechaza la solución de dos Estados", recoge el documento.

"Esta violencia ha llevado a la muerte de civiles palestinos y al desplazamiento de comunidades enteras. Estamos comprometidos con la solución de dos Estados, que es la única forma de garantizar la seguridad y dignidad de los israelíes y los palestinos, y garantizar una estabilidad a largo plazo en la región", han aseverado, al tiempo que apuntan a estos dos ministros como principales responsables de "la violencia extremista" ejercida por los colonos.

En este sentido, han alertado de que estas acciones "no son aceptables". "Ya hemos hablado con el Gobierno israelí de este asunto y, sin embargo, estos actos violentos siguen llevándose a cabo sin impunidad. Es por eso que nos hemos visto obligados a tomar medidas contra los responsables", han aseverado, al tiempo que han pedido al Gobierno israelí "cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional".

"Las acciones no son incoherentes con nuestro firma apoyo a la seguridad de Israel. Seguimos condenando los atroces atentados perpetrados el 7 de octubre por Hamás. Las medidas adoptadas hoy están dirigidas a personas que, en nuestra opinión, socavan la propia seguridad de Israel y su prestigio internacional", han afirmado.

Asimismo, han aclarado que estas sanciones responden a la situación en Cisjordania --especialmente en lo referente a los asentamientos--, sin dejar de lado "la catástrofe en Gaza". "Seguimos conmocionados por el intenso sufrimiento al que están siendo expuestos miles de civiles, que han visto incluso negada la entrega de ayuda", han lamentado.

Previamente, el ministro de Exteriores, David Lammy, ha indicado que los ministros son responsables de "incitar a la violencia" y a la comisión de "graves abusos de los Derechos Humanos de los palestinos" de la Franja de Gaza, donde ya son casi 55.000 los muertos desde que comenzó la ofensiva, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

REACCIONES DE ISRAEL

Poco después de conocerse el anuncio, Smotrich ha prometido nuevos asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, al tiempo que ha señalado que "no hay un momento mejor" para ello, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Ben Gvir ha comparado la decisión del Gobierno británico con el documento emitido por Londres en 1939, que limitaba la migración judía al territorio bajo el mandato británico de Palestina y establecía restricciones a la venta de tierras a personas judías tras las revueltas árabes que tuvieron lugar entre 1936 y 1939.

"Sobrevivimos al faraón, sobreviviremos a Keir Starmer", ha aseverado en relación con el primer ministro británico. "Vamos a seguir trabajando para Israel y para su pueblo sin ningún tipo de miedo y sin ser intimidados", ha afirmado, según un comunicado en el que ha acusado a Londres de tratar de evitar asentamientos judíos en el pasado. "No vamos a permitirlo de nuevo", ha dicho.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha tildado esta medida de "indignante" y ha recordado que se trata de "representantes elegidos democráticamente y miembros del Gobierno". "He hablado de esto antes con Netanyahu y vamos a mantener una reunión la próxima semana para debatir cuál será nuestra respuesta ante esta decisión inaceptable", ha añadido.

Tanto Smotrich como Ben Gvir pertenecen a partidos de extrema derecha que son cruciales para la viabilidad del Gobierno de coalición encabezado por Netanyahu y que se encuentra en un momento decisivo.

Sin embargo, ambos han sido criticados por sus duras palabras sobre Gaza y la población palestina. En este sentido, el propio Smotrich ha defendido en todo momento el bloqueo de la ayuda a Gaza, donde las organizaciones internacionales han calificado la situación de "catastrófica".