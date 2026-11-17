November 11, 2026, Antalya, Turkiye, Turkiye: British Secretary of State for Energy Security and Net Zero ED MILIBAND speaks during the COP31 Leaders' Summit Event on Forests, offering congratulations to Brazilian President LUIZ INACIO LULA DA SILVA follo - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este martes la imposición de sanciones contra nueve entidades, en su mayoría empresas constructoras, implicadas en la expansión de los asentamientos en Cisjordania, un paso con el que concreta el endurecimiento en su enfoque hacia Israel en respuesta al auge de la violencia de los colonos.

"Como parte del liderazgo de Reino Unido en la defensa de la viabilidad de una solución de dos Estados, el país ha adoptado medidas contundentes contra ocho empresas de construcción y promoción inmobiliaria. Estas medidas interrumpirán sus flujos de financiación y su capacidad para respaldar nuevas construcciones en Cisjordania", ha informado el Ministerio de Exteriores británico en un comunicado sobre el primer paso de Londres tras anunciar el pasado septiembre el veto al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania.

Además de varias empresas constructoras detrás de la expansión de los asentamientos, Reino Unido sanciona a Tzav 9, un grupo activista responsable de bloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. En concreto le acusa de realizar bloqueos de pasos fronterizos, puertos y carreteras utilizados por los convoyes humanitarios con destino a Gaza y estará sujeto a la congelación de sus activos y a la inhabilitación de sus directivos.

Londres ha señalado que este paso sigue el compromiso asumido por el titular de Exteriores, Ed Miliband, "de responder a la aceleración de la expansión de los asentamientos en Cisjordania", que "pone en riesgo la viabilidad de la solución de dos Estados".

El paso llega gracias a la ampliación del régimen de sanciones globales en materia de Derechos Humanos de Reino Unido y coincide con el vencimiento de los plazos de licitación del proyecto E1, congelado desde al menos 2009 debido a las presiones internacionales y que las autoridades británicas avisan que "amenaza la viabilidad de una paz duradera entre israelíes y palestinos".

El propio Miliband ha incidido en que la protección de la solución de dos Estados es "la estrella polar" que guía la política exterior del actual Gobierno británico. "Mi mensaje sobre el proyecto E1 es claro: no presenten ofertas, no construyan y no obtengan beneficios de la destrucción de la solución de dos Estados", ha recalcado.

En este sentido, ha cargado también contra la organización israelí castigada por "agravar el sufrimiento intolerable de la población civil en Gaza". Miliband ha sostenido que la situación actual en Cisjordania y Gaza "es inaceptable" por lo que espera trabajar "de forma constructiva" con el nuevo Gobierno israelí y con la Autoridad Palestina para "avanzar hacia una paz y una seguridad duraderas".

ISRAEL REPUDIA UN NUEVO "ACTO HOSTIL DEL GOBIERNO LABORISTA"

A través del ministro de Exteriores, Gideon Saar, Israel ha denunciado un nuevo "acto hostil" del Gobierno británico "contra empresas privadas y respetuosas de la ley" porque "el pueblo judío tiene derecho a vivir en su patria histórica".

"Israel no se someterá ni cambiará su política bajo presiones externas", ha avisado Saar antes de denunciar "la hostilidad, la parcialidad y la unilateralidad del gobierno laborista británico", que continúa con una "política que fomenta el terrorismo".

"Como ha sucedido en el pasado, Israel tomará medidas de contraataque ante esta maniobra británica. Los componentes de la respuesta, en un amplio espectro de opciones, se están considerando", ha concluido.

AMNISTÍA PIDE MEDIDAS DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES DE ISRAEL

Desde Amnistía Internacional han manifestado su satisfacción por unas sanciones en las que ven "un paso en la dirección correcta", pero han advertido al mismo tiempo de que "están muy lejos de lo que exige el Derecho Internacional".

"Sancionar a un puñado de empresas implicadas en los asentamientos ilegales es solo una mínima parte de lo que se necesita", ha declarado la responsable de respuesta a crisis de la ONG en Reino Unido, Kristyan Benedict, que ha pedido a Londres que vaya más allá en sus medidas para castigar los asentamientos ilegales en Cisjordania.

En particular, reclama acciones dirigidas a las autoridades de Israel, que son quienes "siguen orquestando la denegación de ayuda a Gaza". No hacerlo, advierte, "no es una respuesta seria ante un genocidio".

"Como mínimo, Reino Unido debe imponer sanciones comerciales que prohíban todos los servicios, inversiones y ayudas financieras vinculadas a la ocupación ilegal de Israel; imponer sanciones específicas contra los funcionarios israelíes más implicados en crímenes contra los palestinos; y prohibir, con efecto inmediato, todas las transferencias de armas a Israel", ha agregado.