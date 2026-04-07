Rusia y China vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía el fin de los ataques en Ormuz

02 April 2026, US, New York: Khaled Khiari, Assistant Secretary-General for the Middle East, Europe, the Americas, Asia and the Pacific in the Departments of Political and Peacebuilding Affairs and Peace Operations, speaks before the Security Council duri - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rusia y China han vetado este martes una resolución presentada por Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía el fin "inmediato" por parte de Irán de los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y alentaba a los países a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad marítima, incluso mediante escoltas.

El texto, que sí ha contado con el visto bueno de 11 países, reafirmaba que los Estados miembro, pedía además el cese de "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras hídricas y las plantas de desalinización, así como las instalaciones de petróleo y gas".

De igual forma, hacía un llamamiento a los Estados a coordinar "esfuerzos de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales". Precisamente este era uno de los puntos que China rechazaba, al señalar que no respalda ninguna salida militar al conflicto generado en el estrecho.

"Los Estados Miembros, conforme al Derecho Internacional, tienen derecho a defender sus buques de los ataques y provocaciones, incluidos los que menoscaben los derechos y libertades de navegación, reflejados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", rezaba el borrador de la resolución.

El texto también expresaba su disposición a considerar imponer nuevas medidas contra quienes "emprendan acciones que menoscaben los derechos y libertades de navegación y obstaculicen el paso en tránsito o la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y Bab el Mandeb".

CRÍTICAS POR LA FALTA DE MENCIONES A LA AGRESIÓN CONTRA IRÁN

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha criticado durante su turno de palabra la mayor parte del texto propuesto por Bahréin, aludiendo a que su articulado ignora "la causa profunda de la crisis en Oriente Próximo, en alusión a la agresión cometida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y afirmando que sentaría un "precedente peligroso" para el Derecho Internacional.

"En lo que respecta a la necesidad de detener la agresión de Estados Unidos e Israel, este tema se ha pasado por alto. No se ha mencionado en absoluto. Una cosa está clara (...) otorga carta blanca para la continuación de actos agresivos y la escalada constante del conflicto", ha expresado, tildando esta postura de "inaceptable".

Asimismo, Nebenzia ha afirmado que Moscú ha rechazado el texto debido a que hace un llamamiento a escoltar a buques por el estrecho de Ormuz, una iniciativa que se haría "sin el consentimiento de los Estados ribereños", puesto que buena parte del estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán.

"En el párrafo 7 de la parte dispositiva se indica que el Consejo de Seguridad estaría dispuesto a considerar medidas adicionales contra quienes menoscaben los derechos y libertades de navegación. Esto sugiere claramente intentos de ejercer presión mediante sanciones, independientemente de que esto se mencione explícitamente o no", ha argüido.

Nebenzia ha informado además de que presentará, junto con China, un borrador de resolución alternativo sobre la situación en Oriente Próximo, incluyendo la seguridad marítima. "Confiamos en que los miembros del Consejo de Seguridad nos brinden su apoyo", ha dicho.

Por su parte, el embajador de China ante Naciones Unidas, Fu Cong, ha subrayado ante el Consejo de Seguridad que Pekín "no apoya los ataques de Irán contra los estados del Golfo ni tampoco aprueba el bloqueo del estrecho de Ormuz", afirmando que de haber sido aprobada, la resolución habría enviado un "mensaje equivocado" y habría tenido "consecuencias muy graves".

"Es lamentable, sin embargo, que el proyecto de resolución no logre captar las causas profundas ni ofrecer una visión completa del conflicto de manera integral y equilibrada", ha expresado, agregando que su lenguaje está abierto a la "malinterpretación", además de contener una condena unilateral de los ataques.

En este sentido, ha instado a los Estados miembro a aprender lecciones de otros escenarios similares como el del mar Rojo. "Las acciones del Consejo de Seguridad deben estar dirigidas a reducir la tensión y apaciguar los ánimos. No deben servir de justificación aparente para operaciones militares no autorizadas", ha apuntado.

Cong ha afirmado además que "la razón fundamental de la interrupción de la navegación en el estrecho de Ormuz son las acciones militares ilegales emprendidas por Israel y Estados Unidos contra Irán". "China insta enérgicamente a Estados Unidos e Israel a que cesen sus acciones militares ilegales", ha indicado.

ISRAEL APLAUDE EL VOTO MAYORITARIO AL TEXTO PESE AL VETO DE RUSIA Y CHINA

El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, se ha hecho eco de la postura de Moscú y Pekín, con un mensaje en redes sociales en el que ha celebrado el voto favorable a la resolución por parte de 11 de los 15 países que forman el Consejo de Seguridad, lo que "refleja el compromiso de la mayoría de los países del mundo con la protección de la libertad de navegación".

"Quienes amenazan el estrecho de Ormuz amenazan a toda la economía mundial. Irán está tratando de convertir una ruta marítima internacional en una herramienta de chantaje", ha asegurado en un mensaje en el que ha hecho un llamamiento a " detener a los piratas de Teherán".