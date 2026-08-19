Siria acusa a Israel de atacar un aeropuerto militar en la provincia de Idlib, en el noroeste del país

Naciones Unidas rechaza una "violación muy preocupante" de la soberanía de Siria

Israel no niega su implicación y reprocha a Damasco que fuese a "permitir el despliegue de tropas turcas": "Supondría una amenaza para la seguridad de Israel"

Turquía pide firmeza ante Israel a la comunidad internacional y condena los ataques, como también hacen Arabia Saudí y Qatar, entre otros

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han acusado este martes a las fuerzas de Israel de atacar el aeropuerto militar de Abú al Duhur, situado en la provincia de Idlib, en el noroeste del país, un "acto de agresión injustificado" que han descrito como una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del país.

El Ministerio de Exteriores sirio ha indicado en un comunicado que estas acciones constituyen un "peligroso aumento de la violencia" y "hacen peligrar la seguridad y la estabilidad" en la región.

"Los continuados ataques israelíes perpetrados desde diciembre de 2024 a pesar de los esfuerzos de Siria de consolidar su estabilidad y evitar una escalada exponen los intentos de Israel de socavar los esfuerzos para arrastrar a toda la región hacia una mayor tensión e inestabilidad", recoge el documento, si bien Israel no se ha pronunciado de momento.

Informaciones recogidas por la cadena de televisión Siria TV apuntaban previamente a que varios aviones no identificados habían realizado cuatro ataques aéreos durante la madrugada contra el citado aeropuerto. Los cuatro ataques habrían alcanzado la pista del aeródromo, si bien se desconoce aún el alcance real de los bombardeos.

CARTAS A LA ONU Y AL CONSEJO DE SEGURIDAD

Poco después, el representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Alabi, ha remitido dos cartas idénticas al secretario general de la organización, António Guterres, y a la presidenta del Consejo de Seguridad, Christina Lassen.

En dichas misivas, recogidas por la agencia siria SANA, el diplomático ha subrayado que Damasco no abandonará la construcción del Estado sirio y el fortalecimiento de sus alianzas, subrayando que responsabiliza a la ocupación israelí de esta escalada y exhortando a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad a condenar inequívocamente la agresión israelí.

Además, también ha reclamado una postura internacional firme contra las reiteradas violaciones israelíes de la soberanía siria, obligando a Israel a cesarlas y sometiendo dichas operaciones al Derecho Internacional.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado su preocupación ante estos ataques en territorio sirio por parte de Israel, sin mencionar a este último país, y reclamado que se les ponga fin.

"Hemos sido testigos de estos ataques aéreos. Se trata de otra violación más, muy preocupante, de la integridad territorial y del espacio aéreo de Siria. Estos ataques aéreos deben cesar y, obviamente, nos oponemos a ellos", ha declarado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

ISRAEL NO DESMIENTE SU IMPLICACIÓN Y LANZA REPROCHES A DAMASCO

Ante esta coyuntura, a última hora de este lunes, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido al paso de las acusaciones y, pese no reivindicar explícitamente el ataque, ha defendido sus operaciones en territorio sirio, sin desmentir la responsabilidad israelí del ataque al aeropuerto militar de Abú al Duhur.

"Israel y Siria acordaron mantener el statu quo en materia de seguridad, que Siria ha estado a punto de romper al permitir el despliegue de tropas turcas en una base aérea cercana a Alepo", una descripción que encaja con el citado aeropuerto, próximo a la provincia de Alepo, que hace frontera con Turquía.

Prosiguiendo, la oficina de Netanyahu ha alegado que "Israel advirtió en repetidas ocasiones a Siria de que dicho despliegue supondría una amenaza para la seguridad de Israel", pese a que la ciudad israelí más septentrional se encuentra a más de 300 kilómetros en línea recta del citado aeropuerto --más de 450 kilómetros por carretera-- y de que el país dirigido por Netanyahu no tiene ningún conflicto bélico declarado con Turquía.

"Siria ha decidido hacer caso omiso de estas advertencias", ha recriminado, de todos modos, el Ejecutivo israelí, que ha subrayado que "no tolerará amenazas a su seguridad y acogería con satisfacción el retorno al statu quo", sin precisar a qué momento, qué fronteras o qué despliegue de fuerzas se refiere con tal locución.

El mes pasado, las autoridades israelíes ya defendieron los ataques contra Siria como una "obligación religiosa y moral" y amenazaron con perpetrar más ataques, también "contra militantes yihadistas en el sur" del país árabe.

TURQUÍA PIDE FIRMEZA ANTE ISRAEL A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Turquía, por su parte, ha condenado "enérgicamente los ataques aéreos llevados a cabo por Israel" contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur.

"Israel continúa imprudentemente sus ataques contra la infraestructura y las capacidades de Siria, violando su integridad territorial y su unidad", ha reprochado la diplomacia turca, que no ha aludido al despliegue de tropas alegado por Israel.

Asimismo, Ankara ha realizado "un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte una postura más decisiva para poner fin a la agresión de Israel contra Siria", términos similares a los empleados por Damasco.

Con todo, la cartera que dirige Hakan Fidan ha advertido que la campaña militar israelí "está adquiriendo nuevas dimensiones". En este sentido, ha reclamado también a la comunidad internacional "que garantice la rendición de cuentas por estas acciones que ignoran por completo el Derecho Internacional".

No ha sido Turquía el único actor en condenar el ataque israelí, pues también han hecho lo propio Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Egipto, así como la Liga Mundial Musulmana y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.