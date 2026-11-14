Tres palestinos muertos en Gaza en nuevos ataques israelíes a pesar del alto el fuego

November 12, 2026, Deir Al-Balah, Gaza, Palestinian Territory: Palestinians and medical personnel transport the body of a man and wounded people to Al-Aqsa Martyrs Hospital following an Israeli drone strike on a vehicle south of Deir el-Balah, central Gaz - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y varias más han resultado heridas este sábado en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde hace más de un año.

Dos palestinos han muerto en un bombardeo de un dron israelí en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. La aviación israelí ha atacado a un grupo de personas reunidas en la rotonda de Abú Sharij, en el oeste del campamento de refugiados de Yabalia.

Dos cadáveres han llegado posteriormente al Hospital de Al Shifa, en Ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Fialstín'. Los fallecidos son Momen al Shandaghli y Rayab Rihan.

Fuentes militares israelíes han confirmado al diario 'The Times of Israel' un ataque contra "dos terroristas" en esa misma zona. El resultado del ataque está siendo "revisado".

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes han dado cuenta de "un ataque contra un terrorista de alto rango del ala militar de la organización terrorista Hamás" sin dar más detalles por el momento.

Una tercera persona identificada como Nidal Zaarab ha muerto el Hospital Al Naser debido a la gravedad de las heridas sufridas en un bombardeo israelí hace dos semanas a las afueras de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza.

Además, se ha informado de varios bombardeos de artillería y de la demolición de varios edificios al este de Ciudad de Gaza. También ha habido ataques de vehículos militares israelíes y de artillería en el campamento de refugiados de Bureij --centro-- y en el sur del enclave palestino, como en el centro de Jan Yunis.

Por otra parte, en Cisjordania han resultado heridos cinco personas en un ataque de colonos contra palestinos que recolectaban aceituna en Beit Fayar, al sur de Belén. Varios vehículos han resultado dañados.

También ha habido un ataque de colonos en Huwara, al sur de Nablús, donde fuerzas israelíes han arrestado a un joven palestino. Asimismo ha habido incendios intencionados en Salem, al este de Nablús, consecuencia de ataques israelíes.

El viernes murieron otros seis palestinos y 20 más resultaron heridos como consecuencia de los ataques israelíes que han costado la vida a 1.643 personas y heridas a 5.964 desde el inicio del alto el fuego, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí.

En total, desde el inicio de la escalada posterior a los ataques gazatíes del 7 de octubre de 2023 --que se saldaron con unos 1.200 muertos en territorio israelí-- han fallecido al menos 74.695 gazatíes y 176.093 han resultado heridos. Además, ha sido destruida el 90% de la infraestructura.