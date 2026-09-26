Archivo - Imagen de archivo de vario edificios destruidos por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. - COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este sábado en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego instaurado en octubre de 2025.

Un joven identificado como Qusay Muamar Halas ha muerto en la mañana del sábado debido a la gravedad de las heridas sufridas hace varias semanas en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza.

Además, un hombre ha muerto en un ataque de un dron israelí en el centro del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

El segundo fallecido es Muhamad Saifaldin al Shajriti, de doce años de edad, quien fue alcanzado por balas de militares israelíes cuando estaba sentado frente a la tienda de campaña de su familia en un campamento para desplazados de Mauasi Rafá, en el sur de la Franja.

La cifra de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 supera ya la barrera de los 1.400, según datos de las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Concretamente, el Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de 1.415 muertos y 4.953 heridos desde octubre tras sumar 7 muertos en las última 48 horas. Seis de los cuerpos corresponden a víctimas de nuevos ataques israelíes y el séptimo ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Al menos 74.016 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--.