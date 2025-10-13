BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa reanudará el miércoles su misión civil en el paso fronterizo de Rafá, que conecta Egipto con la Franja de Gaza, tras la entrada en vigor de un acuerdo de paz que desde Bruselas califican como "histórico" y que ha dejado ya la liberación de todos los rehenes con vida que aún seguían en manos del grupo palestino Hamás.

"El plan de paz requiere de un fuerte apoyo internacional para prosperar. La UE está lista para asumir su responsabilidad", ha anunciado la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, al poner fecha a la vuelta de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM Rafá).

Kallas espera que esta misión desempeñe "un importante papel para apoyar un alto el fuego", ya que "asegurar la paz en Gaza será extraordinariamente complejo".

En este sentido, ha admitido que este lunes representa "un raro momento de esperanza en Oriente Próximo". La liberación de los rehenes supone "un gran éxito de la diplomacia y una paso crucial hacia la paz", según Kallas, que ha alabado de manera particular el rol del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, ha valorado que retomar la misión en Rafá es un apoyo "concreto" al plan de paz, ya que permitirá que haya un punto de entrada y de salida de Gaza.

Igualmente ha destacado que se permitirá la salida y entrada de ciertas personas, además de la evacuación del enclave palestino para gazatíes que requieran atención médica y a sus acompañantes. "En términos sencillos, se trata de la contribución concreta y positiva de la UE sobre el terreno en el sentido del día después en Gaza y en términos de estabilización para apoyar la aplicación del alto el fuego y del plan de paz", ha subrayado.

NUEVO CAPITULO PARA GAZA

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha señalado que ahora "comienza un nuevo capítulo" en el que la UE "respalda por completo" el plan de paz. "La vuelta de los rehenes israelíes es un momento de pura felicidad para estas familias y un momento de alivio para todo el mundo", ha enfatizado en redes sociales.

Von der Leyen ha prometido que la UE pondrá "todas sus herramientas" a disposición de nuevos avances y, en particular, se ha ofrecido a ayudar en la futura gobernanza y en la "reforma" reclamada para la Autoridad Palestina, así como a contribuir con fondos a la reconstrucción de la Franja de Gaza.

COSTA, EN EGIPTO

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, representará a la UE en la cumbre organizada este lunes en Sharm el Sheij (Egipto) para simbolizar la firma del acuerdo de paz. A la cita acudirán más de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el estadounidense Donald Trump y el español Pedro Sánchez.

Para Costa, la liberación de los 20 rehenes supone un punto y aparte a "más de dos años de sufrimiento insoportable", un "momento de alegría, esperanza y celebración", pero también de "recordar a los que no han vuelto".

"Hoy se da un importante paso en la senda hacia la paz. Nuestros esfuerzos colectivos se centrarán en garantizar que todas las partes se implican de manera constructiva en poner en práctica el plan", ha resaltado el presidente del Consejo en la red social X.