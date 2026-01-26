Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

Archivo - Cartel con una fotografía del policía israelí Ran Gvili, secuestrado por Hamás. - Europa Press/Contacto/Derek French - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que ha recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".

El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia, seguirán acompañando a las familias y a los repatriados, y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.

"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado al Ejército y al Shin Bet por la "perfecta ejecución" de la operación militar en el enclave. "Ya no hay rehenes en Gaza", ha celebrado ante el Parlamento, agregando que las autoridades han cumplido su promesa de traerle a casa junto al resto de secuestrados.

Netanyahu ha expresado que, una vez terminada la misión de devolver a todos los rehenes a sus hogares, es momento de quitarse el pin amarillo en solidaridad con los secuestrados. "Agradezco al presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, a Steve Witkoff (enviado especial), a Jared Kushner (yerno del magnate) y a su equipo su gran e importante apoyo", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha señalado que el "héroe" israelí vuelve a casa 843 días después. "Salió heroicamente a la batalla para salvar vidas el 7 de octubre y finalmente ha regresado a casa con su familia en Israel", ha indicado.

El dirigente ha señalado que esta noticia "conmueve" a todo el pueblo israelí "hasta las lágrimas". "Nuestros corazones están con sus padres, Talik e Itzik, quienes libraron una batalla noble y heroica para traerlo de vuelta a casa", ha añadido, para dar las gracias a las fuerzas que participaron en la operación para recuperar sus restos mortales.

Igualmente ha recalcado que se trata de la primera vez desde 2014 que no hay ciudadanos israelíes cautivos en Gaza. "Una nación entera rezó y espero este momento", ha asegurado en un comunicado.

HAMÁS FACILITÓ DATOS DE SU PARADERO

Hamás ha puesto de manifiesto este lunes la realización de "grandes esfuerzos" para cumplir el acuerdo y proporcionar toda la información necesaria para la localización del cuerpo del policía, ubicado en un cementerio del norte de la Franja de Gaza, dentro de la Línea Amarilla, la línea de repliegue del Ejército israelí contemplada en El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

"La resistencia (...) ha realizado grandes esfuerzos en la búsqueda del cuerpo del último prisionero, proporcionando a los mediadores la información necesaria a medida que esta se encontraba disponible, lo que contribuyó a la localización del cuerpo", ha destacado Hamás en un comunicado publicado este lunes.

Hamás destaca así que tras la recuperación del cuerpo de Gvili "ha cumplido todas sus obligaciones de forma clara y responsable". Por ello, Israel "debe completar la aplicación del acuerdo de alto el fuego sin ninguna merma ni demora" y, en particular, menciona la apertura del paso de Rafá, entre la Franja de Gaza y Egipto, "en ambas direcciones y sin restricciones".

El grupo islamista palestino emplaza así a los países garantes del acuerdo a asegurarse de que se aplica el acuerdo íntegramente "ahora que ya no hay más pretextos" tras la recuperación del último cuerpo.

La entrega de rehenes y cadáveres está prevista en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, así como la apertura del paso de Rafá.