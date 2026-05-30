Israel expande su invasión del sur de Líbano y se marca el río Zahrani como nuevo objetivo

LEBANON, SHUWAYFAT - MAY 28, 2026: A view of a residential building damaged in an Israeli airstrike - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a una decena de poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha confirmado hasta tres órdenes de desplazamiento forzado, un delito según el derecho Internacional, para que los residentes de las localidades mencionadas se marchen "al norte del río Zahrani", situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hezbolá de "romper el alto el fuego".

Todo sucede después de nuevos bombardeos nocturnos de Israel que han dejado al menos tres muertos y en torno a una decena de heridos. Dos de ellos, padre e hijo, murieron alcanzados por el impacto de un dron en el barrio de Al Marj en Ansar; un ataque que hirió a siete miembros de su familia, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Esta mañana, otro ataque contra una camioneta en la carretera Sharifa-Haboush-Nabatiye, ha matado a un hombre y herido gravemente a otro, y otro bombardeo prácticamente simultáneo en la carretera que conduce al Hospital Gubernamental Nabih Berri, ha dejado otros tres heridos más, según la agencia libanesa.

Un centro comercial en la localidad de Ansar ha resultado destruido y las localidades de Zabdin y haruf también han sido alcanzadas por proyectiles israelíes.

REUNIÓN DE EMERGENCIA ENTRE EL PRESIDENTE DE LÍBANO Y SU PRIMER MINISTRO

En medio de esta crisis, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha mantenido una reunión de emergencia con el primer ministro Nauaf Salam en la que ambos han revisado "la situación general del país y la evolución de la seguridad en el sur" en medio de los continuos ataques israelíes.

"Esto se suma a las constantes amenazas contra la población civil y los reiterados llamamientos a que abandonen sus hogares y sus medios de subsistencia", ha denunciado la Presidencia.

"La conversación entre ambos también ha abordado los preparativos para la próxima ronda de negociaciones con Israel, prevista para el 2 y 3 de junio", ha concluido el comunicado.

HEZBOLÁ REANUDA OPERACIONES

Por su parte, las milicias de Hezbolá han confirmado el inicio esta pasada madrugada de nuevas operaciones contra Israel, comenzando por una emboscada contra un grupo de soldados israelíes que intentaban avanzar hacia Ghandouriyeh, en Nabatiye.

La milicia ha asegurado que la emboscada, en la que empleó fuego de artillería y cohetes, provocó heridas entre los soldados israelíes, quienes fueron evacuados al amparo del denso humo.

Hezbolá también ha anunciado el lanzamiento de varios cohetes contra el norte de Israel, concretamente contra la localidad de Kiryat Shmona, la ciudad más septentrional del país. Medios israelíes como el Yedioth Aharonoth han confirmado alertas nocturnas e intercepciones del sistema de defensa israelí, de momento sin víctimas.

Hezbolá también ha anunciado un ataque con misiles contra la unidad de control de tráfico aéreo de la base de Meron, en el norte de Israel, a unos 8 kilómetros de la frontera con Líbano, de nuevo sin víctimas confirmadas.

Cabe recordar que el viernes murieron otras once personas, entre ellas dos niños, a causa de dos ataques de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.