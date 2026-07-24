Mueren cuatro palestinos y dos israelíes en enfrentamientos en el norte de Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de un militar israelí en Cisjordania. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz/Jna Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un asalto de colonos a la localidad palestina de Tell, en Cisjordania, se ha saldado esta pasada madrugada con las muertes de cuatro palestinos (todos miembros de una misma familia); otros cuatro heridos, tres de gravedad, y otros dos fallecidos israelíes, un reservista y un militar.

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado en un comunicado la muerte de cuatro personas y ha indicado que otras cuatro han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, después de que un grupo de colonos atacara varias viviendas en el este de esta localidad, cerca del asentamiento de Havat Gilad, al sur de la ciudad cisjordana de Nablús, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, un portavoz del Ministerio ha afirmado que varios militares y colonos israelíes habrían abierto fuego de forma "indiscriminada" contra civiles palestinos residentes de la zona y ha detallado que los palestinos fallecidos son dos hermanos y sus primos. Además, ha acusado a las fuerzas israelíes de convertir la ciudad en una "zona militar cerrada".

Según el alcalde de Tell, Walid Zidan, el asalto ha sido efectuado por una veintena de colonos, aproximadamente entre las 7.30 y las 8.00 horas (hora local). "Los residentes acudieron rápidamente en defensa de los propietarios de viviendas de la zona. Un enfrentamiento verbal con los colonos derivó en una pelea física cuando los aldeanos intentaron repeler el ataque", ha explicado en un comunicado recogido por la agencia palestina Sanad.

"Existe una incitación generalizada por parte de los líderes israelíes. Afirmamos que son los colonos quienes atacan a los palestinos, asaltan sus hogares y se apoderan de tierras, sin dejar a los residentes otra opción que defenderse", ha lamentado.

Isam Al Saifi, secretario local del movimiento palestino Al Fatá, columna vertebral de la Autoridad Palestina, ha denunciado que militares israelíes han colaborado con los colonos, que a su vez portaban armas de fuego y han disparado contra la población palestina. Un total de 87 ciudadanos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania, 21 de ellos a manos de colonos, desde principios de este año, según el Ministerio de Salud palestino.

Por su parte, las autoridades israelíes han apuntado a dos víctimas mortales. El primero ha sido identificado como Benayahu Mellet, de 32 años, un "oficial de seguridad civil" y reservista que murió cuando un palestino le quitó su arma y comenzó a disparar a los colonos que estaban atacando su localidad. El Gobierno palestino ha respondido que el palestino actuaba en defensa propia y acusado a los colonos de abrir fuego de manera indiscriminada contra la población.

El segundo muerto es el militar Yuval Ezra, de 27 años, comandante de batería del 411º Batallón del 282º Regimiento de Artillería, originario de Herzliya, según ha confirmado el Ejército, también por los disparos efectuados por el ciudadano palestino.

Según la versión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas fueron desplegadas en una zona adyacente a Tell después de que varios colonos israelíes denunciaran un ataque mientras practicaban senderismo en las inmediaciones. "Un terrorista robó un arma a un agente y abrió fuego contra los civiles israelíes", han aclarado, antes de confirmar que estos soldados "eliminaron rápidamente al terrorista que perpetró el ataque". "Fue eliminado rápidamente y el arma fue recuperada", han añadido.

NETANYAHU PROMETE ACTUAR CON "FIRMEZA"

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido actuar "con firmeza" y ha convocado una reunión en materia de seguridad con el ministerio de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, tras lo sucedido, según se desprende de un comunicado de su oficina.

"Actuaremos con toda la fuerza posible contra los terroristas y quienes los envían, y no permitiremos que el terrorismo vuelva a surgir en la zona", ha apuntado Netanyahu, que espera abordar "opciones para responder a este ataque asesino cerca de Havat Gilad".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden de reforzar el despliegue militar en Cisjordania tras los graves incidentes y prometido el establecimiento de nuevos "puestos avanzados" de colonos que incluso la propia ley israelí ha prohibido y la legalización de los actuales.

El propio Zamir ha ordenado un mayor despliegue militar en la zona afectada a lo largo de la mañana tras lo que ha descrito como un "grave ataque terrorista" y ha pedido "apresar" a todos los responsables.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha exigido a las Fuerzas Armadas "tomar medidas contundentes contra los palestinos" tras el enfrentamiento. "No podemos normalizar el debilitamiento ni la reaparición de nuestros enemigos contra los pioneros de los asentamientos y las granjas. Exijo que las FDI actúen con firmeza contra la localidad responsable de la violencia y los residentes de sus alrededores", ha aclarado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Los heroicos trabajadores agrícolas y pioneros son el muro de protección del Estado de Israel. Seguiremos fortaleciéndolos y honrándolos por su firme defensa de nuestra existencia en la tierra de Israel frente al terrorismo árabe", ha declarado Smotrich, que ha pedido "tomar el control de toda la zona".