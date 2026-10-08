October 7, 2026, Gaza, Palestine, State of: GAZA, PALESTINE - OCTOBER 7, 2026: Palestinians go about their daily lives amid the destruction in Gaza City on Wednesday, October 7, 2026, marking the third anniversary of the war that began on October 7, 2023. - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos, incluido un niño, han muerto y varios han resultado heridos este jueves a causa de varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', una mujer y un niño presumiblemente de la misma familia --identificados como Intisar Abu Asr y Hussam Abu Asr, respectivamente-- han muerto como resultado de un bombardeo contra una vivienda en el barrio Al Sabra de la ciudad de Gaza.

Un hombre ha muerto al sucumbir a las heridas de los disparos de las fuerzas israelíes en la ciudad de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino.

Además, una mujer identificada como Ahlam Shaaban Mubarak ha sido alcanzada por un ataque con artillería contra su vivienda en el noroeste de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre estos sucesos.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de "un terrorista" durante la jornada del miércoles y han asegurado que el sospechoso "cruzó la 'línea amarilla' --en la que están desplegadas las fuerzas israelíes a raíz del acuerdo de octubre de 2025 y que cubre más del 50% d la Franja-- para intentar sabotear infraestructura operativa".

Asimismo, ha apuntado que durante la jornada del lunes mató a un "comandante del ala militar de Hamás" identificado como Ibrahim Alam en un ataque contra el área de Jan Yunis (sur), antes de agregar que el hombre "invadió el territorio del Estado de Israel" durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha manifestado en su comunicado que Alam "participó en el asesinato de muchos civiles israelíes, además de llevarse el cuerpo del fallecido sargento Shaked Dahan", posteriormente retenido en Gaza.

Por otra parte, ha anunciado la muerte de "un terrorista del ala militar de Hamás" en otro ataque lanzado el martes contra Gaza, al tiempo que ha identificado al fallecido como Muatzem Muhamad Suleiman Salá, sin más especificaciones.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este jueves a más de 1.470 los muertos y a cerca de 5.200 los heridos a causa de los ataques israelíes desde el alto el fuego, que entró en vigor el 11 de octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante este periodo se han registrado 1.471 "mártires" y 5.189 heridos, incluidos cuatro muertos y 28 heridos durante el último día. Además, se han recuperado 836 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Por último, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.254 muertos y 175.306 heridos.