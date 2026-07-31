July 29, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump gives remarks in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA on Wednesday, July 29, 2026. President Trump is expected to announce a redesign and ove - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

El grupo armado palestino describe las negociaciones como "difíciles" y habla de "concesiones" para "proteger al pueblo palestino"

Yihad Islámica expresa reservas al acuerdo y apunta a que su contenido es "inexacto"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, y ha aseverado que, de ese modo, el enclave podrá quedar en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

En virtud de este acuerdo, ha resaltado el magnate republicano, Gaza pasará a estar gobernada "por fin" por un "nuevo Gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo" y que, a su vez, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".

El mismo será llevado a cabo "en fases cuidadosamente estructuradas", de manera que, según ha precisado Trump, cuando se complete el desarme, las fuerzas israelíes "se retirarán" y la Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina en aras de "garantizar la seguridad" en Gaza.

La decisión llega días después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara el pasado domingo que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

"Hace un año había una guerra violenta y encarnizada, una crisis humanitaria y rehenes sometidos a un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca que ha dado las gracias a Egipto, Qatar y Turquía, por su mediación y sus "importantes esfuerzos".

Después, el jefe del Ejecutivo norteamericano ha advertido que "no se permitirá que la amenaza que surgió desde Gaza el 7 de octubre se reconstruya", aludiendo a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.

UN AVANCE "HISTÓRICO"

Este mismo viernes, la Junta de Paz ha afirmado en un comunicado que Hamás "ha aceptado una 'hoja de ruta' detallada para implementar las próximas fases del alto el fuego en Gaza" y ha manifestado que el acuerdo "pone fin a meses de intensas negociaciones de buena fe para avanzar en el marco de la visión del presidente Trump para establecer una nueva gobernanza" en Gaza.

Esta visión, señala el texto, incluye "seguridad, ayuda humanitaria y un proceso de reconstrucción y recuperación económica en Gaza, tal y como se establece en el plan y en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

"La hoja de ruta representa un avance histórico. Por primera vez, Hamás se ha comprometido oficialmente a un plan para renunciar a todas sus armas, lo que será seguido por la retirada israelí de Gaza. Contiene la promesa de brindar beneficios significativos al pueblo de Gaza, que ha esperado demasiado tiempo por un futuro mejor, y seguridad al pueblo de Israel", ha destacado.

"Nuestra atención ahora se centra en la implementación del plan. La Junta de Paz ha trabajado estrechamente con el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) y pronto comenzará una transición por fases hacia la plena autoridad, respaldada por la Fuerza Internacional de Estabilización, y se acelerará el proceso para lograr un Estado de derecho, seguridad y una mejora humanitaria", ha zanjado.

UNAS NEGOCIACIONES "DIFÍCILES"

Ghazi Hamad, miembro de la delegación negociadora de Hamás, ha asegurado que las conversaciones han sido "difíciles", al tiempo que ha insistido en que se ha buscado "la mejor solución posible para el futuro del pueblo palestino en la Franja de Gaza".

En declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, Hamad ha explicado que se han hecho "concesiones" para "proteger al pueblo palestino en la Franja de Gaza de la violencia y el desplazamiento forzoso".

Así, ha indicado que la cuestión del desarme está vinculada a la "retirada de las fuerzas de ocupación israelíes, la entrada del Comité Nacional en la Franja de Gaza y el inicio del proceso de reconstrucción", al tiempo que ha incidido en que el inventario y almacenamiento de armamento no comenzará hasta que se complete la primera fase del acuerdo".

El martes, Hamás, que controla las autoridades de la Franja de Gaza, confirmó que había enviado una delegación a El Cairo, capital de Egipto, para reunirse con los equipos negociadores egipcio, qatarí y turco, y abordar así la segunda fase del plan de Trump para el futuro del enclave palestino.

RESERVAS POR PARTE DE YIHAD ISLÁMICA

Por su parte, Yihad Islámica ha expresado reservas este viernes con respecto al anuncio de desarme de las milicias palestinas por parte de Trump, apuntando a que el contenido es "inexacto" tal y como ha sido difundido en los medios de comunicación.

"Lo que se ha anunciado en los medios de comunicación como un acuerdo entre las facciones y el enemigo es inexacto y tenemos reservas al respecto en su forma actual, tal como se está difundiendo", ha indicado un portavoz del grupo en un breve comunicado recogido por el canal de televisión Al Manar.