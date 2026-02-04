Aumentan a 21 los muertos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza

January 27, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Scenes from daily life in Khan Younis reveal the extent of the destruction inflicted on homes and the proliferation of displacement tents amidst the rubble. Displaced people, including child - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

El balance de palestinos muertos a causa de los últimos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza ha aumentado a 21, entre ellos cuatro niños --incluido un bebé de cinco meses--, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que el "balance preliminar" de los ataques, que han sido ejecutados contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur), deja 21 "mártires" y 38 heridos.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que al menos catorce personas, entre ellas tres niños, han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque con artillería contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza.

Según las informaciones publicadas por la agencia palestina Sanad, entre los fallecidos hay un bebé de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, mientras que los otros dos menores han sido identificados como Rital Mahmud Habush, de trece años, y Bilal Ashraf Habush, de 16.

Además, otras cuatro personas, incluido un niño, han muerto por ataques con artillería contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.

La Media Luna Roja Palestina ha confirmado que entre los muertos en un ataque contra Jan Yunis figura uno de sus trabajadores, identificado como Husein Hasán al Samiri, de quien ha dicho que "fue asesinado mientras cumplía sus labores humanitaria en la gobernación de Jan Yunis".

"Trasladamos nuestras sentidas condolencias a su familia y a sus amigos y rezamos a Dios todopoderoso para que le dé su piedad", ha manifestado la organización a través de un comunicado en redes sociales en el que ha reseñado que "el ataque contra personal médico y humanitario por parte de las fuerzas de la ocupación israelí supone una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

Por su parte, el Ejército de Israel ha denunciado a través de un comunicado que durante la madrugada de este miércoles varios "terroristas" abrieron fuego contra militares desplegados en la 'línea amarilla' en el norte de Gaza, hiriendo de gravedad a uno de ellos.

"Inmediatamente después del tiroteo, carros de combate abrieron fuego contra los terroristas y se iniciaron bombardeos en la zona", ha recalcado, antes de subrayar que el incidente supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", sin pronunciarse sobre los ataques lanzados contra Jan Yunis.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.