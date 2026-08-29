O.Próximo.- AMP4.- Decenas de colonos israelíes asaltan una vivienda palestina en Qusra que asediaban desde hace semanas

August 14, 2026, Nablus, West Bank, Palestine: Israeli, international left-wing activists and volunteers from other countries seen at the entrance of a Palestinian home besieged by Israeli settlers in the village of Qusra. Israeli forces attacked the sett - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de colonos israelíes han terminado asaltando una vivienda de una familia palestina en la localidad cisjordana de Qusra que llevaban asediando desde hace semanas, según ha confirmado el Ejército israelí.

Los colonos llevan rodeando desde hace 21 días tres viviendas palestinas en esta localidad cisjordana en un nuevo episodio del recrudecimiento de sus asaltos contra la población palestina en el territorio ocupado. Las fuerzas israelíes han acordonado la zona pero no han actuado para dispersar a los colonos.

Entre los afectados se encuentra por ejemplo Loui Ridi, un palestino-estadounidense residente en Ohio que decidió regresar a Qusra tras conocer el comienzo del asedio.

Finalmente, este sábado, los colonos han terminado "atrincherándose en la vivienda" con la familia palestina dentro y "han lanzado piedras a la población civil palestina", ha explicado el Ejército, que se ha visto obligado a intervenir para expulsar a los invasores.

El Ejército, por último, se ha incautado de los vehículos empleados por los colonos, que han sido entregados como pruebas a la Policía para que comience una investigación, añade el comunicado.

Medios palestinos informan de ocho heridos de distinta consideración tras un enfrentamiento a pedradas contra los colonos. Algunos de los heridos, han sido evacuados por la Media Luna Roja palestina para recibir tratamiento médico.

Grabaciones del incidente demostrarían que los colonos atacaron la vivienda palestina mientras los militares israelíes observaban sin intervenir. Uno de los palestinos atrapados, Sadam Oday, médico de profesión, ha relatado que tras el asalto los militares lanzaron gas lacrimógeno contra la vivienda y que arrestaron a varios de los residentes mientras dejaron marchar a los colonos. Oday ha confirmado cuatro heridos por el gas lacrimógenos y dos por las piedras lanzadas por los colonos.

El dueño de la casa, Luay Bayruti, ha explicado que los militares maniataron, vendaron los ojos y golpearon a los palestinos antes de liberarlos.

Tras el incidente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha condenado "contundemente" los "actos criminales de violencia" que atribuye a "un puñado de alborotadores". "Causan una grave injusticia a la comuniad judía que cumple la ley. Interfieren con el desarrollo de la labor de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y perjudican la imagen de Israel en el mundo", ha advertido.

Netanyahu ha destacado la "rápida" intervención de las fuerzas de seguridad, que confiscaron tres vehículos y "terminaron con el incidente en un corto periodo de tiempo". Sin embargo, el periódico israelí 'Haaretz' ha informado de que los vehículos incautados no son los utilizados en el ataque. "Espero que las fuerzas de seguridad detengan a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible", ha apuntado Netanyahu.

También el presidente israelí, Isaac Herzog, ha condenado la violencia de los colonos "contraria a las leyes y valore del Estado de Israel". Por ello ha pedido una respuesta "decidida" y la intervención de las fuerzas de seguridad para "erradicar este inaceptable fenómeno y llevar a los responsables ante la justicia".

Por otra parte, este mismo sábado un equipo de la cadena de televisión estadounidense NBC News ha sido atacado por colonos israelíes enmascarados en Yalud, Cisjordania. Los trabajadores de la NBC --un periodista, un conductor, un cámara y un productor-- y una mujer palestina a la que estaban entrevistando han tenido que recibir atención sanitaria.

"Nos golpearon y saltaron a por el coche", ha relatado el periodista Matt Bradley, quien ha recibido dos golpes en un brazo. La mujer palestina, Aida Ahmed Abdulá, de 51 años, quedó tendida en el suelo tras el ataque y ha tenido que ser atendida por la Media Luna Roja palestina.