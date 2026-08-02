O.Próximo.- AMP4.- Al menos 18 palestinos muertos en una nueva ola de ataques israelíes sobre la Franja de Gaza

August 1, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners bid farewell to the bodies of two Palestinians at al-Shifa Hospital in Gaza City after they were killed in an Israeli airstrike on the Sheikh Radwan neighborhood of Gaza City, on Augus - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 palestinos han muerto, incluido un niño y otro menor de edad, y varios más han resultado heridos en una nueva serie de ataques ejecutados en la madrugada de este domingo por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Un primer ataque con drones sobre el barrio de Al Sabra, en ciudad de Gaza, se ha saldado con la muerte de al menos cuatro personas, tres de ellas de la misma familia: Abdulá Adnan Abú al Taif, su esposa, Abeer Kamal Kazem Anan, y el hijo de ambos, Azzam Abdulá Abú al Taif, menor de edad, tal y como recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

A estas víctimas se suman otros dos fallecidos --un hombre identificado como Kamal Nabhan Abú Muailiq y su esposa, Huda Jaled Abú Muailiq-- y un número indeterminado de heridos tras un impacto de un dron contra un edificio residencial registrado en la localidad de Deir al Balá, en la zona central del enclave.

Hay que añadir además otro fallecido y un herido grave en el campo de refugiados de Yabalia, un muerto más por otro bombardeo en el este de la ciudad de Gaza y otros dos muertos por otro bombardeo israelí en Deir al Balá.

Además, los equipos de la Defensa Civil de Gaza han confirmado la muerte de tres personas en ataques perpetrados contra la zona de Al Qarara, en la sureña ciudad de Jan Yunis. Se trata del matrimonio Mahmud Zaki al Hams y Fátima Bahlul, y su hijo, Ahmed Mahmud al Hams, de acuerdo a Sanad.

Los otros seis muertos son dos palestinos, entre ellos un niño, alcanzados por un bombardeo israelí cerca de la mezquita de Al Nur, y otros cuatro fallecidos en un ataque aéreo en Al Saraya, ambos en la ciudad de Gaza.

Las autoridades gazatíes, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica, han confirmado este domingo que 1.202 palestinos han muerto y 4.076 han resultado heridos por bombardeos de Israel desde que entró en vigor el acuerdo alcanzado entre las dos partes en octubre de 2025, periodo en el que se han hallado de entre los escombros un total de 804 cuerpos sin vida.

Así, elevan a 73.356 las víctimas mortales y a 174.185 los heridos desde que el Ejército israelí iniciara su ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.