EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.

Trump ha dejado bien claro en su discurso el doble objetivo de la operación: la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes ha prometido una amnistía, y forzar el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. "Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance", ha manifestado Trump, sobre un ataque que representará "la única oportunidad" que tendrán "durante generaciones" para derrocar a las autoridades iraníes.

"Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar", ha remachado.

Trump se ha dirigido en términos mucho más duros a las fuerzas de seguridad: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura".

En un mensaje en redes sociales, el Pentágono ha bautizado la operación contra Irán como 'Furia Épica', si bien medios israelíes señalan que el ataque se conoce en el país como 'Rugido del León', en lo que sería la continuación semántica de la operación contra instalaciones nucleares en Irán de junio pasado que el Ejército israelí bautizó como 'León Rampante'.

EXPLOSIONES EN TEHERÁN

Medios semioficiales iraníes como la agencia Tasnim han confirmado explosiones en la capital, Teherán, concretamente en el barrio de Pasteur, donde donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. La agencia de noticias Fars estima que al menos siete misiles han alcanzado la zona, de momento sin más detalles.

Un portavoz de la Autoridad Civil de Aviación de Irán ha confirmado el cierre del espacio aéreo iraní en medio de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. En declaraciones a la agencia IRNA, Majid Ajavan, ha señalado que el cierre será por el plazo de seis horas.

El canal 12 de la televisión israelí ha informado, citando a fuentes de seguridad, que los ataques contra Irán han comprendido también instalaciones de los ministerios de Defensa e Inteligencia del país, acompañados de ataques informáticos que han tumbado, entre otros objetivos, la página de la agencia oficial de noticias IRNA. Según el portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en conflictos armados, la conexión nacional se encuentra ahora mismo a un 54% de los niveles ordinarios.

El primer anuncio ha venido de la mano del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo para eliminar las amenazas al Estado de Israel", antes de declarar "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo.

"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".

Además, el Ministerio de Transportes israelí ha anunciado la cancelación de todos los vuelos y el cierre de su espacio aéreo, según recoge el diario 'Times of Israel' (TOI). En paralelo, las autoridades hebreas han solicitado a la población no acudir a los aeropuertos "hasta nuevo aviso" y ha instado a quienes se encuentren en el extranjero que se mantengan informados por los canales oficiales de la situación.

El espacio aéreo, han agregado, se reabrirá cuando las condiciones de seguridad de permitan y se establecerá un aviso con 24 horas de antelación.

RESPUESTA IRANÍ

Irán ha respondido al ataque masivo con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que ha confirmado un fallecido por los restos de un misil interceptado.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informa de ataques contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní ha informado de 200 militares estadounidenses muertos o heridos en estos ataques, una información que no ha sido confirmada por Washington.

"Un centro de servicio de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles", ha indicado por su parte la agencia oficial de noticias bahreiní, BNA, en un comunicado. "Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales", ha añadido.

Además, al menos cuatro personas han muerto en el sur de Siria como consecuencia del impacto de un misil iraní en la zona industrial de la ciudad de Sueida, en la gobernación del mismo nombre, dentro de los enfrentamientos desencadenados por el ataque estadounidense e israelí contra la República Islámica.

Por otro lado, las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la principal coalición de milicias proiraníes de Irak, ha denunciado dos muertos en un ataque aéreo contra una de sus posiciones al suroeste de Bagdad. El ataque ha ocurrido sobre las 11.50 horas de este sábado (las 9.50 horas en España peninsular y Baleares) en la zona de Jurf al Nasr, al norte de la gobernación de Babilonia, que han causado la muerte de al menos dos personas y heridas a otras tres.

UN ATAQUE A LA CÚPULA

El Ejército israelí ha confirmado que entre sus principales objetivos se encuentra la cúpula de liderazgo israelí, comenzando por Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian. Los objetivos, ha precisado el Ejército incluían lugares donde se reunían "representantes de alto rango de la cúpula política y de seguridad de Irán".

Los militares han explicado que la decisión de atacar por la mañana y no por la noche había sido deliberada y que Israel, por segunda vez, había logrado "la sorpresa táctica, a pesar de los exhaustivos preparativos iraníes", localizando con precisión a los comandantes y altos líderes.

Informes iraníes desde Teherán sugieren, de momento y a falta de confirmación oficial, que todos ellos siguen con vida tras los ataques.