Aumentan a más de 1.600 los palestinos muertos por ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

November 4, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners attend the funeral of Palestinian girl Rimas al-Madhoun at al-Shifa Hospital in Gaza City, on November 3, 2026. Al-Madhoun was killed in an Israeli airstrike that targeted a tent she - Ahmed Al-Shawa / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles que más de 1.600 palestinos han muerto a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 1.602 muertos y 5.794 heridos, incluidos dos "mártires" y 21 heridos durante el último día, antes de agregar que además han sido recuperados 847 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Por otra parte, ha subrayado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.618 muertos y 175.920 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.