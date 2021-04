La Autoridad Palestina muestra su compromiso con mantener la fecha de las elecciones palestinas

Resalta que la UE intenta que Israel permita la votación en Jerusalén Este

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha recalcado este miércoles que está comprometida con la celebración de las elecciones palestinas y ha apuntado a esfuerzos internacionales para lograr que Israel permita que los residentes en Jerusalén Este acudan a votar.

"Las elecciones se celebrarán a tiempo y hay esfuerzos por parte de todas las partes, incluidas la Unión Europea, que está haciendo todos los esfuerzos posibles pero es incapaz de forzar a Israel a que permita las elecciones", ha dicho el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abú Rudeina.

Así, ha destacado en declaraciones concedidas a la emisora Voice of Palestine que la situación en Jerusalén Este es una 'línea roja' y ha añadido que no se aceptará nada que contradiga las resoluciones internacionales, antes de agregar que Estados Unidos no ha actuado por el momento para cambiar la postura de Israel sobre las elecciones.

"Hubo un buen comienzo hasta ahora, pero no es suficiente", ha valorado, en referencia a los cambios políticos en Washington tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero, cuando sucedió a Donald Trump, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Las palabras de Abú Rudeina han llegado un día después de que Nabil Shaaz, el principal asesor del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, afirmara que es "muy probable" que haya un aplazamiento electoral si Israel no permite la votación de los residentes en Jerusalén Este.

La comisión electoral palestina, a pesar de la falta de respuesta de Israel, ha asegurado que los 150.000 residentes de Jerusalén del Este podrán votar, independientemente de la decisión final de Israel. La comunidad internacional considera Jerusalén Este como territorio ocupado.

Los Territorios Palestinos Ocupados se preparan para la celebración de las primeras elecciones desde 2006, incluidas las parlamentarias --el 22 de mayo--, presidenciales --el 31 de julio-- y al Consejo Nacional Palestino --el 31 de agosto--.

Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos.

Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza.