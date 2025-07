Borrell cree que Europa ha "perdido autoridad moral por un tubo" con su actitud sobre Gaza

Dice que "el choque Trump ha sido mucho más fuerte" de lo esperado y que su política se va a medir en "miles de muertes" por falta de ayudas

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad e investigador sénior del Real Instituto Elcano, Josep Borrell, ha afirmado que Europa ha "perdido autoridad moral por un tubo" y se ve como "alguien que practica el doble estándar, las dobles varas de medir" por su posicionamiento respecto a la guerra en Oriente Medio, una actitud que ha incrementado el "resentimiento histórico" contra los europeos.

"Nos preocupan los muertos en Ucrania", pero "no parece que nos preocupen tantos muertos en Gaza", ha expuesto este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde ha participado en el curso 'Europa en la encrucijada'.

En su exposición ha explicado que Europa enfrenta en la actualidad "tres choques": por un lado el de Vladímir Putin; por otro el de Donald Trump, y un tercero que consiste en la pérdida de peso de Occidente, especialmente a nivel económico y demográfico.

"Somos pequeños, viejos y tenemos mucha historia pero hoy la historia no la escribimos nosotros", sino "los soldados rusos marchando sobre Ucrania, Israel queriéndose convertir en la potencia hegemónica de Oriente Medio, y China con esta fulgurante capacidad de escalar puestos en la economía y en la tecnología, que es un hecho único en la historia de la humanidad".

En este punto, el ex alto representante de la UE se ha referido a Estados Unidos y China como los "dos grandes actores" a nivel mundial por su protagonismo en lo industrial y en lo económico, respectivamente.

Ha subrayado que el crecimiento chino ha sido "realmente espectacular" en apenas 40 años, cuando previamente "básicamente producía camisetas de algodón baratas", y ahora representa un tercio de la producción mundial y apuesta por la tecnología y las energías renovables y domina la transición energética.

"Pekín vende energías limpias y Washington vende petróleo, gas y carbón", ha comparado Borrell, que cree que este punto es "quizá lo más relevante del mundo que viene".

En su opinión, en occidente, "con la irrupción Trump ya no podemos hablar 'The West' como unidad ideológica", además de que el presidente estadounidense "ha puesto una bomba en los cimientos del ordenamiento".

"El choque Trump ha sido mucho más fuerte de lo que pensábamos. Ya sabíamos que nos iba a marear con los aranceles, con la balanza comercial equilibrada, pero no pensábamos que iba a ser tanto. Nos tiene que decir ya de qué nos hemos de morir", ha ironizado Borrell.

Por otra parte, cree que Estados Unidos muestra "signos claros de debilitamiento" y ha pronosticado "tensiones internas" y que la "volatilidad" del Gobierno "minará la confianza" de los inversores, además de que "ya no es el líder del mundo libre".

De hecho, el político ha señalado que uno de los objetivos de Trump es "desmantelar el sistema liberal norteamericano" --la separación de poderes, las universidades...", ya que sigue una dinámica "neoimperial y neoabsolutista". En su opinión, su discurso podría ser "escrito por la Alemania nazi" si se sustituye la palabra 'nazi' por 'inmigrante'.

Al hilo, el diplomático ha aludido a la política de aranceles que justifica para compensar las pérdidas recaudatorias que supone su bajada de impuestos, con la que ha hecho un "regalo fiscal multimillonario a los más ricos" al tiempo que ha suprimido ayudas a la parte más débil de la población.

Algo que Borrell vaticina que "se va a medir en centenares de miles de muertos" en la población vulnerable por no tener acceso a alimentos. "En Washington que el hombre más rico del mundo ha condenado a muerte a los niños más pobres del mundo", ha dicho.

También se ha referido a la llamada Guerra de los 12 Días en la que EEUU bombardeó las instalaciones nucleares de Irán dentro de su conflicto con Israel, respecto a lo que ha señalado que "no sabemos qué ha conseguido, seguramente menos de lo que dicen", y "se ha cargado definitivamente la posibilidad de una solución diplomática al problema del desarrollo nuclear iraní".

GASTO EN DEFENSA

En cuanto a la UE, Borrell se ha detenido en el aumento del gasto en defensa para señalar que "es prácticamente imposible pensar" que los estados europeos puedan llegar a gastar el 5% de su PIB en el plazo que se les ha impuesto, por lo que cree que "han dicho que sí para que se vaya a casa tranquilo" Trump.

"No digo que no haya que gastar más, pero no porque lo diga Trump", ha sentenciado Borrell, al tiempo que ha apuntado que los países han firmado a cambio de que EEUU les defienda en caso de conflicto entrando en guerra en base al artículo 5 del Tratado de Washington que establece la OTAN, pero ha advertido que éste solo obliga a defenderse entre países, "cada uno verá cómo".

El diplomático también ha valorado que las premisas de Europa para ese gasto en defensa también dan "mucho espacio para la contabilidad creativa", y ha reiterado que ese 5% es "un exceso", si bien Europa se ha desarmado desde 1960 hasta la actualidad y "no tiene las capacidades básicas para hacer una guerra de alta intensidad". "Nos falta hasta pólvora", ha añadido.

Respecto a la postura del continente en los conflictos bélicos, se ha referido a la guerra en Oriente Medio, que "alimentamos" porque la mitad de las bombas que caen están fabricadas en Europa; y a la de Ucrania, en la que "los europeos no tenemos que sentirnos acomplejados" con el apoyo que se presta, ya que aportamos un tercio de las armas --si bien la aportación española es "muy baja"--.