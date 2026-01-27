Brasil plantea a Trump que incluya a Palestina en la Junta de Paz para Gaza

Archivo - Los dirigentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha planteado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que otorgue un asiento a Palestina en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, durante una conversación telefónica mantenida este lunes en la que han acordado un encuentro en Washington.

El mandatario brasileño ha propuesto que "el organismo propuesto por Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y otorgue un asiento a Palestina", reza un comunicado de la Presidencia en el que sin embargo no ha precisado si acepta la invitación para que el país sudamericano se sume a la iniciativa de la Casa Blanca para el enclave palestino.

Durante la llamada, que ha durado alrededor de 50 minutos, de acuerdo a Brasilia, Lula ha reiterado "la importancia de una reforma integral de Naciones Unidas, que incluya la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad" más allá de los cinco de que dispone desde su creación.

Los dos dirigentes, que han acordado un encuentro en la capital estadounidense previsto tras un viaje de Lula a India y Corea del Sur en febrero, han abordado asimismo la situación en Venezuela tras la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y en este sentido, Lula ha incidido al magnate republicano en la necesidad de "preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".

Por otra parte, el jefe de Estado de Brasil ha celebrado "la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños" por parte de la Administración Trump, extremo que ha achacado a la "buena relación forjada en los últimos meses" entre Washington y Brasilia, después de tratar las "buenas perpectivas" para ambas economías nacionales: "El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos y Brasil es positivo para la región en su conjunto", han asegurado desde el Palacio de Planalto.

Además, Lula ha reiterado su interés en "fortalecer la cooperación" entre los dos gobiernos con vistas a combatir el blanqueo de capitales y el tráfico de armas y en particular, "congelar los activos de grupos criminales e intercambiar datos sobre transacciones financieras", una propuesto que ya fue presentada al Departamento de Estado el pasado diciembre y que, de acuerdo a Brasilia, ha sido "bien recibida" por el inquilino de la Casa Blanca.