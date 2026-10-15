Colombia abandona el Grupo de La Haya tras alegar que la organización quiere "aislar y atacar a Israel"

Archivo - En el centro de la imagen, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar - MINISTERIO DE EXTERIORES DE COLOMBIA EN X

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha anunciado este jueves su retirada del denominado Grupo de La Haya, creado en 2025 bajo liderazgo del país latinoamericano y Sudáfrica, y que promueve acciones contra la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

"Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque", ha declarado el ministro de Exteriores, Omar Bula, en un comunicado en el que no ha brindado más argumentos.

Era un paso esperable por el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, que en la víspera inauguró la Embajada de Colombia en Jerusalén tras retomar sus lazos con Israel, un extremo que ya prometió el dirigente ultraderechista antes de hacerse con la Presidencia de su país.

El ministro de Exteriores colombiano ha reafirmado en todo caso el "compromiso con el multilateralismo, el Derecho Internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de Naciones Unidas".

Además de Colombia, han abandonado el Grupo de La Haya Bolivia y Honduras, mientras que siguen como miembros fundadores Cuba, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.