Colombia llama a consultas a su embajadora en Israel por la "masacre del pueblo palestino"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a consultas este martes a la embajadora colombiana en Tel Aviv, Margarita Manjarrez, por la "masacre del pueblo palestino", en referencia a los 8.500 muertos provocados por los bombardeos e incursiones del Ejército israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania desde el pasado 7 de septiembre.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", ha comunicado Petro en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores colombiano ha pedido tanto al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como a Israel establecer un alto el fuego y respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Además, ha llamado a la comunicad internacional a "concretar de manera urgente" unas negociaciones de paz que incluyan el reconocimiento de los dos Estados por parte de todas las naciones para garantizar "la convivencia pacífica entre ambos pueblos" y "traer la paz a la región".

Durante la tarde del martes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también ha llamado a consultas este martes a su embajador en Israel, Jorge Carvajal, debido a las "inaceptables violaciones" humanitarias por parte del Ejército Israelí contra los palestinos en Gaza.

Poco antes, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, ha anunciado que el Gobierno boliviano ha decidido romper relaciones diplomáticas con Israel en represalia por la situación en la Franja.

Estas acciones han tenido lugar poco después de que la Presidencia palestina hiciese un llamado a la comunidad internacional para tomar una "firme posición" contra las acciones de Israel tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y el reciente ataque contra el campo de refugiado de Yabalia que ha dejado cientos de víctimas.

En ese sentido, la Autoridad Palestina ha asegurado que la falta de rendición de cuentas de los "crímenes" de Israel son un "incentivo" para que los sigan cometiendo.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista, han cifrado en más de 8.500, incluidos más de 3.500 niños, los muertos a causa de los bombardeos de Israel, que ha iniciado además operaciones terrestres en el enclave palestino.

Por su parte, la Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de cien palestinos en Cisjordania a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques por parte de colonos desde la ofensiva de Hamás que dejó cerca de 1.400 muertos.

Los bombardeos israelíes sobre Gaza, que se han visto seguido por operaciones terrestres durante los últimos días, fueron han sido desencadenados por los ataques de Hamás contra el sur de Israel, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados.