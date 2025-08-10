O.Próximo.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este domingo ante los planes de Israel para Gaza

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado hasta este domingo la reunión de emergencia prevista para tratar el reciente anuncio del Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tomar la ciudad de Gaza.

La reunión, que estaba previsto que se llevase a cabo este sábado a las 15.00 horas (hora local de Washington), arrancará previsiblemente a las 10.00 (las 16.00, hora peninsular), según consta en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en Gaza, incluyendo los secuestrados que permanecen en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

El Gobierno de Israel aprobó en la madrugada del viernes la propuesta de Netanyahu para ampliar las operaciones en Gaza, incluyendo la toma de la homónima capital del enclave palestino en base a premisas como "la desmilitarización" y el control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".