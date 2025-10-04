Archivo - Despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrentarse al bloqueo ilegal de Israel y conseguir llevar ayuda human - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la Global Sumud Flotilla ha dicho este sábado que el viernes se reunió con unos 80 participantes de la flotilla detenidos en Israel durante las audiencias ante el tribunal que revisa las órdenes de detención.

Según informa el equipo jurídico de la Flotilla en un comunicado, desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes se celebraron unas 200 audiencias "sin previo aviso a los abogados de Adalah y sin la asistencia de los defensores legales de los participantes de la flotilla".

Las audiencias continúan este sábado, cuando los abogados están en la prisión de Ktziot, donde cientos de participantes de la flotilla se están detenidos.

Los participantes sufrieron "diversas formas de maltrato y agresión por parte de los guardias de la prisión", afirma la organización en el comunicado.

"Algunos declararon no haber recibido alimentos desde su interceptación ilegal, que se les están reteniendo los medicamentos y que no se les han proporcionado medicamentos alternativos", añade.