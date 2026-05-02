Denuncian torturas a los activistas español y brasileño bajo custodia israelí

Archivo - El activista de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Activistas han denunciado este sábado torturas contra los activistas español y brasileño que están bajo custodia israelí y que han sido trasladados a la Cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta (Grecia).

"Según la Embajada brasileña, Thiago de Ávila ha informado que ha sido torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la Embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente", ha explicado la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

De Ávila, ciudadano brasileño, ha denunciado "importantes dolores", en particular en su hombro. "A pesar de haber sido examinado por un médico no se le ha prestado la atención médica adecuada", ha resaltado.

La Embajada intenta que se le presete "tratamiento apropiado de inmediato", según la Flotilla Global Sumud, que recuerda que De Ávila se encuentra también en huelga de hambre y que solo bebe agua desde que fue capturado por efectivos israelíes en aguas internacionales.

También abogados del Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, han podido visitar al sueco-español de origen palestino Saif Abukeshek y a De Ávila. En el caso de Abukeshek, ha relatado que lo tienen maniatado y con los ojos vendados, obligado a permanecer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura hasta la mañana de este sábado, lo que le ha provocado hematomas en cara y manos.

Al llegar a la Cárcel de Shikma le informaron de que sería interrogado por el Shin Bet, el servicio de seguridad israelí para el interior y los territorios palestinos por presunta "pertenencia a una organización terrorista", relata Adalah.

"EXTREMA BRUTALIDAD"

En cuanto a De Ávila, ha denunciado la "extrema brutalidad" de los militares israelíes durante la captura de los barcos. "Fue arrastrado boca abajo por la cubierta y golpeado tan gravemente que se desmayó dos veces", ha informado Adalah.

Durante la visita, los representantes de Adalah pudieron corroborar que tenía "hematomas visibles" en la cara, principalmente alrededor de su ojo izquierdo. Además ha dado cuenta de "restricción de movimientos e intensos dolores en una mano". Los dos días desde su captura hasta su entrega a los servicios penitenciarios israelíes ha estado maniatado y con los ojos vendados. Ahora está en una celda sin ventanas y ha sido interrogado por el Shin Bet.

Le han informado de que también será interrogado por el Mossad, los servicios secretos israelíes para el exterior por presunta "pertenencia a organización terrorista". Adalah ha pedido información sobre la acusación contra De Ávila, pero las autoridades israelíes la han denengado.

La Flotilla también recuerda que no se han presentado cargos contra De Ávila y que la Embajada tampoco ha recibido información aclaratoria sobre los motivos de su detención. Además, destaca que De Ávila ha expresado su intención de no salir de prisión a menos que Abukeshek sea también liberado.

En el caso de Abukeshek, "testigos de primera mano confirman las torturas y graves abusos" antes de ser sacado por la fuerza de su embarcación, según la Flotilla Global Sumud. Estos testigos serían los propios activistas de los barcos de la flotilla internacional abordados por fuerzas militares israelíes.

"UNA ESCALADA DRAMÁTICA"

La Flotilla destaca que la prisión de Ascalón "es conocida por su uso para el internamiento de presos palestinos en duras condiciones y más recientemente para encarcelar a civiles secuestrados en Gaza dentro de la campaña genocida de Israel contra el pueblo palestino".

El traslado de De Ávila y Abukeshek a esta prisión "es una escalada dramática" debido a "los informes confirmados de tortura bajo custodia", según la Flotilla, que denuncia "detención arbitraria, negación del debido proceso y violaciones de la prohibición absoluta de torturas que contempla el derecho internacional".

"A pesar de las intervenciones legales urgentes y los amplios llamamientos internacionales, los países europeos han abdicado de su obligación legal y han permitido el traslado de dos civiles, lo que los coloca en riesgo inminente", ha advertido la organización.

Así, piden a los gobiernos de España, Suecia y Brasil "adoptar acciones diplomáticas de inmediato para lograr la liberación de sus nacionales" y una intervención "urgente" de los organismos internacionales para condenar y recurrir las "acusaciones infundadas que ponen en peligro a los civiles detenidos". Por último, exigen rendición de cuentas por "torturas, detención ilegal y traslado forzoso".

"Saif y Thiago no son abstracciones, sino seres humanos con derechos inviolables. Tienen derecho a protección, debido proceso y preservación de sus vidas y dignidad", ha recordado la Flotilla Global Sumud. "Son padres, hijos y pilares de la comunidad que esperan su regreso sanos y salvos y cuyo secuestro es una grave violación de las normas internacionales".

Israel considera a Abukeshek como uno de los "líderes" del movimiento islamista palestino Hamás, mientras señala a De Ávila por "trabajar para el grupo como sospechoso de actividades ilegales".