Detenidos tres colonos por su presunto papel en los recientes ataques contra palestinos en Cisjordania

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han detenido a tres colonos por su supuesto papel en los recientes ataques contra ciudades en Cisjordania, que se han saldado con al menos un palestino muerto y decenas de heridos, en medio de un repunte de la violencia en la zona que ha hecho saltar las alarmas ante un posible estallido del conflicto.

El grupo Honenu, de tendencia derechista y dedicado a dar apoyo legal a detenidos --especialmente entre los colonos--, ha indicado que los sospechosos fueron detenidos por el Shin Bet y ha denunciado que las autoridades les han negado apoyo legal, según ha recogido la cadena de televisión israelí Arutz Sheva.

"Hasta este momento, no he podido dar consejo legal a los sospechosos. A pesar de las repetidas peticiones, no hemos recibido las órdenes (que impiden estos encuentros), por lo que la detención es ilegal", ha indicado el abogado Nati Rom. "Esperamos que las fuerzas de seguridad, y las fuerzas especiales en particular, sean dirigidas a la lucha contra nuestros enemigos", ha explicado.

Así, ha recalcado que las fuerzas de seguridad israelíes deberían dedicarse a "la lucha contra la gran cantidad de armas ilegales y los muchos ataques que se han perpetrado recientemente". "Quizá entonces se restaurará el orden", ha subrayado.

Las detenciones han tenido lugar tras una serie de asaltos por parte de colonos en ciudades cisjordanas tras el ataque perpetrado el martes por dos palestinos cerca del asentamiento de Eli, que se saldó con cuatro israelíes muertos. Entre las localidades asaltadas figura Turmus Aya, donde murió un palestino y fueron incendiadas al menos 30 viviendas y decenas de vehículos.

Los medios palestinos informaron el jueves de enfrentamientos entre colonos y residentes palestinos cerca de la localidad de Jalud, no lejos de Eli, mientras que durante las últimas horas han sido publicadas imágenes de cámaras de seguridad durante el asalto el miércoles en la ciudad de Urif, donde se puede ver a un colono destrozando un libro en una mezquita en la ciudad. Si bien los medios han apuntado que se trataría de una copia del Corán, este extremo no ha sido confirmado.

El portavoz del Ejército Daniel Hagari alertó el jueves de que el asalto en Turmus Aya es un incidente que "genera terrorismo" y reconoció en declaraciones concedidas a la emisora Army Radio que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "fracasaron a la hora de evitar" los incidentes, que describió como "muy graves". Por ello, aseveró que el Ejército está llevando a cabo una investigación interna en torno a lo sucedido afirmó que se sacarán lecciones del asalto. "Mejoraremos", zanjó.

El Gobierno palestino denunció el miércoles los ataques perpetrados por colonos contra varias localidades y criticó que "las milicias de colonos y sus elementos terroristas armados" están "expandiendo" sus ataques contra "civiles palestinos desarmado. Asimismo, lamentó "no se hayan sacado lecciones del primer crimen en Huwara", en referencia al asalto perpetrado en febrero por decenas de colonos contra esta localidad, que se saldó con un muerto y unos cien heridos.

El aumento de las tensiones durante los últimos meses se ha saldado con la muerte de alrededor de 175 palestinos y 25 israelíes, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que "todas las opciones están abiertas", en medio de los llamamientos en el seno de la coalición gubernamental para una operación a gran escala en Cisjordania.