EEUU alerta de un impacto "masivo" si la Autoridad Palestina colapsa por el bloqueo de Israel a sus fondos

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado este jueves de un impacto "masivo" si la Autoridad Palestina colapsa por el bloqueo del Gobierno de Israel a sus fondos, ante una situación financiera sin precedentes que puede provocar inestabilidad en la región.

"Si vemos el colapso de la Autoridad Palestina y la inestabilidad extendida por toda Cisjordania, no es solo un problema para los palestinos, aunque obviamente es un problema masivo para los palestinos y solo eso debería ser motivo para que Israel revirtiera esa decisión, sino que sería también una amenaza inmensa para la seguridad del Estado de Israel", ha declarado el portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, en una rueda de prensa.

Si bien ha reconocido deficiencias en la Autoridad Palestina, Miller ha destacado que el Gobierno, "pese a todos sus desafíos" y la "necesidad de implementar reformas", había ayudado a mantener la estabilidad en Cisjordania. "Si nos fijamos en la situación que enfrenta Israel, que continúa librando una guerra en Gaza, ven un aumento de los ataques en su frontera norte (con el partido-milicia chií libanés Hezbolá) y hay un riesgo de una mayor confrontación allí", ha manifestado.

El portavoz ha señalado que Washington ha dejado claro a Israel que "permitir que la Autoridad Palestina reciba todos los fondos a los que tiene derecho, porque es dinero palestino y no israelí, no solo es lo correcto, sino que también redunda en interés de la seguridad de Israel". "Estamos muy preocupados por esto y hemos dejado claro en algunas conversaciones muy directas que no hay nada que pueda ser más contrario a los intereses estratégicos de Israel que el colapso de la Autoridad Palestina", ha remarcado.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha dado varias órdenes para congelar los fondos y recientemente abogó por cancelarlos y a los bancos que operan en Cisjordania para lograr su caída, en respuesta a las acciones que promueve en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), o el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra "ciudadanos" israelíes.

A raíz de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, Israel recauda estos fondos en nombre de la Autoridad Palestina y los transfieren de forma mensual, una vez descontados los gastos derivados de servicios como la electricidad y el agua. En los últimos años, estas entregas han sido congeladas en varias ocasiones ante las tensiones en el marco del conflicto palestino-israelí.

La Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de 500 palestinos desde el 7 de octubre en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques por parte de colonos. Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, han elevado a más de 36.600 los muertos por los bombardeos de Israel.