MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos pedirá información a Israel por declarar este pasado viernes como "organizaciones terroristas" a seis ONG palestinas a las que acusa de vinculación con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Entre las organizaciones figuran Al Haq y Defence for Children International, un grupo de apoyo a los niños palestinos. Según el Ministerio de Defensa israelí, las seis organizaciones emplean a miembros de alto rango del FPLP, "incluyendo a activistas involucrados en actividades terroristas".

El FPLP, fundado en 1967 y segunda formación más grande de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), por detrás del movimiento Al Fatá, del presidente Mahmud Abbas, es considerado por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, ha asegurado a última hora del viernes que el Gobierno norteamericano "se pondrá en contacto con los aliados israelíes para que proporcionen más información sobre estas designaciones", antes de puntualizar que Estados Unidos no recibió aviso alguno de esta decisión.

"Lo que puedo decir es que creemos en el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y que una sociedad civil fuerte es un factor crítico para garantizar un Gobierno responsable", ha añadido.

El director de Al Haq, Shawan Jabarin, al que las autoridades israelíes han acusado de ser un miembro del FPLP, ha señalado que el movimiento del Ministerio de Defensa es "un intento de reprimir las críticas a las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por parte de Israel".

"Es posible que puedan cerrarnos (la organización). Pueden apoderarse de nuestra financiación. Pueden arrestarnos. Pero no pueden detener nuestra firme e inquebrantable creencia de que la ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes", ha declarado al diario 'The Times of Israel'.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) también han criticado la decisión de la cartera de Defensa israelí, que han tildado de "injusta" y de "ataque del Gobierno contra el movimiento internacional a favor de los Derechos Humanos".

"Mientras miembros de nuestras organizaciones se han enfrentado a ser deportados y a prohibiciones de viaje, los defensores de los Derechos Humanos palestinos siempre han soportado la peor presión", han señalado en un comunicado conjunto.