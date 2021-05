El embajador palestino pide a España que reconozca a Palestina y recalca que "es una decisión soberana"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador palestino en España, Musa Amer Odeh, ha solicitado este miércoles al Gobierno que dé el paso de reconocer el Estado de Palestina, algo que ha descrito como "una decisión soberana", para dar un paso de cara a la resolución del conflicto, en medio del recrudecimiento de los combates en la Franja de Gaza y las tensiones en Jerusalén, Cisjordania e Israel.

"¿A qué esperan para reconocer el Estado de Palestina?", se ha preguntado. "A veces dicen que esperan a que la UE decida. No es verdad, es una decisión soberana", ha sostenido Odeh en el marco de una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha incidido en que tanto el PSOE como Unidas Podemos lo contemplan en sus programas electorales.

"Suecia es un miembro de la UE desde antes que España y reconocieron el Estado de Palestina. ¿Qué les pasó? Nada, hicieron lo que se supone que tienen que hacer", ha recordado, en referencia a la decisión adoptada por Estocolmo en 2014. Así, ha criticado que se apoye la solución de dos estados "pero reconocen un Estado y no reconocen el otro". "Tienen que reconocer ambos estados", ha dicho.

En este sentido, ha manifestado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se reunió con Abbas y dijo que reconocería el estado de Palestina". "Puso un tuit en 2015 diciendo que reconocería Palestina", ha resaltado, en referencia a un tuit de Sánchez en noviembre de 2015 en el que dijo: "Reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno".

En medio de la escalada bélica, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso condenó la violencia y reclamó a Israel que ponga fin a los "ataques directos" contra la población civil, al tiempo que denunció "un nivel de belicosidad y violencia que nos hace retroceder al 2014", en referencia a la operación 'Margen Protector'.

Esta operación se saldó con la muerte de 66 soldados y cinco civiles israelíes, así como más de 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según los datos recogidos por Naciones Unidas, y que concluyó con un acuerdo de alto el fuego pactado con la mediación de Egipto, que en estos momentos lleva a cabo esfuerzos para mediar otro cese de las hostilidades.

Por ello, Odeh se ha preguntado si "están esperando a que los israelíes permitan reconocer Palestina". "Cuando los israelíes reconozcan Palestina no necesitaremos esto. Hay que reconocerlo ahora, no mañana", ha defendido. "Necesitamos que la comunidad internacional entienda que los palestinos han sido suficientemente pacientes, pero por favor, no les empujen al límite, dénles derechos", ha pedido.

De esta forma, ha destacado que "si los palestinos pierden la esperanza, será una catástrofe para todos". "Uno no puede imaginarse lo que puede hacer alguien que ha perdido la esperanza", ha dicho. "Pongan fin a su ocupación y no les tocaremos (a los israelíes). Al contrario, si alguien les toca quizá les combatamos, porque necesitamos estabilidad", ha argüido.

Odeh, que se ha mostrado crítico con la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y ha pedido no convertir un conflicto "político, colonial", en uno "religioso", ha incidido en la importancia de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para poner fin a la situación.

"Vivimos bajo la última ocupación de la historia reciente", ha denunciado, antes de recordar que "la mitad de la población palestina son refugiados". "¿Dónde está la justicia en todo esto? Es un apartheid", ha criticado. "Nadie hace nada y repiten que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Quién es el agresor, la potencia ocupante o el pueblo ocupado? Los gazacíes viven bajo cerco desde hace catorce años", ha sostenido.

"Es un deber de la comunidad internacional, porque la creación de Israel en la tierra de Palestina tuvo lugar a través de la resolución 181, a pesar de que los israelíes no la han respetado. Les dio, lo que no fue justo, el 57 por ciento del territorio de la Palestina histórica y dejó Jerusalén como (ciudad) internacional", ha relatado. "Los israelíes empezaron en el 78 por ciento, ocupando la mitad de la zona que era para los palestinos y les expulsaron con masacres", ha denunciado.

"TODAS LAS OCUPACIONES ACABARON"

En este sentido, ha afirmado que "todas las ocupaciones acabaron, pero los palestinos se quedaron". "Todas las ocupaciones derribaron a las anteriores, pero los israelíes quieren echarnos a nosotros y sustituirnos y esto no pasará. Los palestinos no tenemos otra patria", ha destacado, al tiempo que ha criticado la política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

"Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este son el 22 por ciento de Palestina histórica. Los israelíes tienen el 78 por ciento. Si quieren, pueden construir en el 78 por ciento. ¿Por qué construyen en el 22 por ciento? Eso significa que no reconocen los derechos de los palestinos nativos, que viven ahí desde antes de Jesucristo", ha manifestado.

Por otra parte, se ha pronunciado sobre el aplazamiento de las legislativas palestinas debido a la negativa de Israel a permitir que la votación tuviera lugar en Jerusalén Este y ha destacado que los palestinos "quieren elecciones, pero no pueden celebrarlas sin Jerusalén". "Si lo hiciéramos, significaría que de alguna forma aceptamos el plan de Trump sobre Jerusalén", ha señalado.

"Si los israelíes están preparados para cooperar, podemos hacerlas el mes que viene", ha defendido, antes de criticar que Israel argumentara que "no podían adoptar una decisión porque no tiene Gobierno", en referencia a que el Ejecutivo está en funciones debido a la falta de un acuerdo para formar gobierno después de las elecciones parlamentarias de marzo, las cuartas en cerca de dos años, que derivaron nuevamente en una Knesset altamente fragmentada y sin mayorías.

"Es una excusa, no es verdad. Tienen un Gobierno que decide construir asentamientos. ¿Hay un Gobierno para construir asentamientos pero no para decidir sobre las elecciones en Jerusalén?", ha cuestionado. "Está en manos de la comunidad internacional. Necesitamos, más que nunca, el fin de la ocupación", ha argüido.

Sin embargo, ha lamentado que tanto el Gobierno de Israel como "gente que se opone a Netanyahu", están en contra de esta vía porque "quieren todo Palestina". "Estamos dispuestos a vivir en paz, pero esto no puede lograrse si continúa la ocupación. Es una condición, terminar con la mentalidad de la ocupación", ha reiterado. "El problema no es con los judíos, es con la ocupación. Si la religión de esta ocupación no fuera el judaísmo y fuera el islam, resistiríamos. Si fueran cristianos, resistiríamos también. Resistimos ante la ocupación, no ante la religión", ha zanjado.