O.Próximo.- Equipo de guardias civiles se despliega en Rafá en la misión europea para garantizar el tránsito de personas

Archivo - 30 July 2025, Palestinian Territories, Rafah: Palestinians collect food aid from the US humanitarian aid distribution centre in Rafah. Severe shortages of food and water in the sealed-off Palestinian territory have prompted warnings from UN agen - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo formado por diez agentes de la Guardia Civil se ha desplegado en el paso de Rafá que une Gaza con Egipto en el marco de la misión europea que busca garantizar el tránsito parcial de personas.

El paso de Rafá, esencial para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este lunes tras un cierre de año y medio por la guerra, aunque limitado únicamente a residentes, según anunció el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa de Israel.

El contingente español está compuesto por ocho especialistas en seguridad, encabezados por un capitán del Grupo de Acción Rápida (GAR), y dos agentes asignados al equipo de gestión de fronteras, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de seguridad.

Hace un año, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el del Interior informaron de que este contingente desplazado a Rafá tenía como misión integrarse en la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), que tenía que desempeñar un "papel clave" en la misión EUBAM Rafá en un contexto de guerra entre Israel y Hamás.

En concreto, a estos agentes se les ha encargado contribuir tanto a la protección y seguridad del equipo internacional como dar apoyo a la Autoridad Palestina en la gestión del tránsito en el puesto fronterizo.