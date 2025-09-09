España condena el bombardeo de Israel contra Hamás en Qatar: "Es una violación del Derecho Internacional"

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha condenado "tajantemente" el bombardeo de Israel contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, subrayando que este ataque "supone una violación flagrante del Derecho Internacional" y "de la soberanía territorial qatarí".

"España reitera su llamada a la contención y al respeto al Derecho Internacional para preservar la estabilidad regional, al cese inmediato de la violencia y al retorno a las negociaciones diplomáticas", ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español ha reiterado su "compromiso con la estabilidad" en Oriente Próximo, a la vez que ha insistido en que "seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado un "bombardeo de precisión" minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha confirmado en un breve comunicado lo que ha descrito como una operación "completamente independiente" por parte del Ejército y del servicio de Inteligencia israelíes. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", ha dictaminado.