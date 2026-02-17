O.Próximo.- España condena el intento de Israel de avanzar en la anexión de Cisjordania tras su reciente decisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este martes la decisión adoptada por el Ejecutivo israelí de registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" hebreo, ya que considera que supone una violación del Derecho Internacional y ve en ello un avance de cara a la anexión de este territorio palestino, lastrando así la solución de dos estados.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores tras la decisión anunciada el domingo por Israel, el Gobierno ha valorado que esta medida, "sumada a otras adoptadas recientemente" por parte del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, "supone un intento de modificar por la vía de acciones unilaterales la situación sobre el terreno, avanzando la anexión de facto del territorio palestino ocupado y amenazando la viabilidad del Estado palestino".

"Estas acciones del Gobierno de Israel suponen otra flagrante violación del Derecho Internacional y de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024, socavando además todos los esfuerzos por implementar el Plan de Paz estadounidense endosado por la Resolución 2803 para alcanzar una paz justa y duradera", ha valorado.

Así las cosas, Exteriores ha ratificado el compromiso de España "con la implementación de la solución de los dos Estados" al considerar que esta es la que "asegurará el futuro de un Estado palestino sobre las fronteras de 1967, que comprenda Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital".

El Gobierno ha querido dejar claro que "seguirá condenando sistemáticamente, y a todos los niveles, la ilegalidad de las decisiones del Gobierno de Israel, así como la violencia ejercida por los colonos y las fuerzas israelíes contra la población palestina y sus medios de vida".

En este sentido, ha instado al Ejecutivo de Netanyahu a "revertir sus decisiones recordándole la responsabilidad que le corresponde asumir ante estos hechos que no pueden quedar impunes".