España condena "tajantemente" el atentado en Jerusalén y confirma la muerte de un español

El ministro de Exteriores israelí acusa a Sánchez de ponerse "del lado de Hamás y contra Israel"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha expresado este lunes su condena tajante el atentado terrorista registrado en Jerusalén que ha dejado seis víctimas mortales, entre ellos un español, y ha manifestado su "solidaridad" con los familiares de los fallecidos.

"España condena tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este" contra un autobús, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ha confirmado oficialmente la muerte de Jacob Pinto.

Asimismo, el Gobierno ha manifestado "su solidaridad" y ha trasladado "su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", en particular a los del español fallecido, y su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

"España reitera su compromiso con la paz en Oriente Próximo y su más firme condena al terrorismo", ha rematado el Gobierno, el mismo día en que el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para "frenar el genocidio" en Gaza que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha tildado de "antisemita" y ha procedido a prohibir la entrada en su territorio a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha incidido en la coincidencia del anuncio de Sánchez y la muerte de un español en un atentado terrorista palestino. "En el mismo momento que Sánchez atacaba Israel, terroristas palestinos atacaban y asesinaban a seis israelíes, entre ellos Jacob Pinto, un nuevo inmigrante de España".

"Sánchez y sus retorcidos ministros que justificaron la masacre del 7 de octubre han elegido desde hace tiempo ponerse del lado de Hamás y contra Israel", ha añadido el ministro israelí para rematar con "qué vergüenza".

De forma similar se ha expresado la nueva encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Ehrlich, también en las redes sociales. "Mientras el gobierno de España promueve más iniciativas antiisraelíes, dos terroristas palestinos llevaron a cabo un atentado contra civiles en Jerusalén", ha denunciado.

"El terrorismo se debe combatir, no premiar", ha añadido, tras subrayar que entre los seis asesinados hay un "español de 25 años, recién casado". "Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias", ha asegurado.