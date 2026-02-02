O.Próximo.- España pide a Israel que revierta la suspensión de MSF en Gaza, que "menoscaba principios morales básicos"

28 January 2026, Palestinian Territories, Khan Younis: Palestinian children transport gallons of drinking water they filled from a water truck in Khan Younis. Palestinians in Gaza are suffering from a severe water crisis due to the destruction of water we - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado la decisión de Israel de imponer el cese de actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza y ha reclamado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que revierta esta medida dada la labor "esencial" que realiza la ONG y porque con ello "menoscaba principios morales básicos".

"El Gobierno de España condena la decisión de las autoridades israelíes que impone el cese de las actividades de Médicos Sin Fronteras, imprescindible para aliviar la dramática situación sanitaria de la población gazatí en la Franja de Gaza", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En él, ha recalcado que "las ONG humanitarias internacionales, especialmente las del ámbito sanitario como MSF, prestan una ayuda insustituible en servicios que salvan vidas en Gaza y Cisjordania". Dicha labor, ha abundado el Gobierno, "es esencial para enfrentar la catastrófica situación humanitaria en la Franja, prestando una asistencia vital a la población palestina en Gaza sometida a una violencia insoportable".

Así las cosas, ha urgido al Gobierno de Israel que revierta "dicha decisión, que menoscaba gravemente los principios morales más básicos" y ha aprovechado para recordarle "su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y sus obligaciones internacionales para reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de todos los seres humanos".

El Gobierno de Netanyahu ordenó este domingo a MSF que abandone Gaza antes de que acabe febrero tras denunciar que el grupo humanitario ha incumplido los requisitos de estancia al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos. La ONG había confirmado el viernes que, tras unos difíciles días de dudas, no iba a entregar la mencionada lista al considerar que convertía a todos sus empleados palestinos en objetivos israelíes.